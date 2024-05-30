邱超奕

习近平总书记强调“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业”，指出“用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化”。化压力为动力、变短板为潜能，强根基、延链条，传统产业大有可为。本版今起推出系列评论，聚焦若干有代表性的传统产业，探讨如何抢抓机遇、转型升级，推动更多传统产业“老树发新芽”，在新赛道上迸发更加强劲的发展动能。

——编 者

不懈探索“从无到有”新可能，不断攀登“人有我精”新高度，加快推动质量变革、效率变革、动力变革，加速向先进制造业、高附加值产业迈进

当纺织业闯入新赛道，会跑出怎样的姿态？

在江苏苏州市吴江区盛泽镇，走进国家先进功能纤维创新中心，尽可以打开关于纺织品的无限想象：轻薄柔软的手套，能够承受机械切割的冲击；医用防护口罩，在自然环境中能被生物降解，变成二氧化碳和水……作为全球纺织行业集聚度最高的地区之一，盛泽镇拥有“从一滴油到一匹布”的完整产业链。从这里观察中国纺织，可以发现新质生产力的活跃因子。

传统产业开辟出不胜枚举的新赛道，凸显了科技创新的力量。习近平总书记强调，“加快传统产业技术改造，推进重点行业设备更新改造，推动传统优势产业升级、提质、增效”。纺织是传统产业，也是举足轻重的民生产业。我国纺织制造产业能力与贸易规模多年稳居世界首位，堪称国民经济的重要支柱。纺织业的直接就业人口超2000万，是就业的蓄水池。对于这样的传统产业，“不能简单当成‘低端产业’一退了之、一关了之，而是要推动工艺、技术、装备升级”，以创新之钥打开形成新质生产力的大门。

应当看到，随着产业梯度转移、要素成本上升、价格竞争加剧等，纺织业正遭遇不少传统产业面临的共性挑战，以往那种贴牌代工、以价取胜的老路更难走了。不懈探索“从无到有”新可能，不断攀登“人有我精”新高度，加快推动质量变革、效率变革、动力变革，加速向先进制造业、高附加值产业迈进，是以纺织业为代表的传统制造业巩固传统优势、锻造新竞争力的必然选择。

聚焦需求，美好生活里有机遇。我国有14亿多人口，人均GDP超过1.2万美元，纺织服装直面超大规模的“刚需”。随着人们生活水平不断提高、审美趣味日益多元，纺织服装消费趋向“千人千面”。从冲锋衣、瑜伽裤，到滑雪服、马面裙，瞄准细分赛道，在垂直领域“深挖一眼泉”，也能创造“长流不竭”的经济效益。不仅是民用服装，如今纺织品的产业应用领域大为拓展。从“人造血管”，到航空航天材料，在科技创新赋能、产业融合加速的背景下，纺织业市场潜力广阔。打开视野，转变思维，融合创新，就能开拓发展新空间，释放产业新活力。

补齐短板，转型升级中挖潜能。我国纺织业产能大、链条长、发展集中度不高，创新发展的能力不均衡。例如，截至2023年9月，纺织企业生产设备数字化率为56.5%、数字化设备联网率为49.3%。无论是研发国产设备，还是改进工艺流程，抑或是优化库存管理，行业弱项、堵点还有不少。这是不少传统制造业都存在的短板，也是大家都拥有的升级潜力。借鉴新能源汽车“弯道超车”的经验，强化问题导向，把“卡脖子”问题当科技创新“突破口”，推动制造业高端化、智能化、绿色化转型，加快形成新质生产力，定能塑造中国制造的竞争新优势。

文化赋能，打造品牌延伸价值。一些国际大牌即便将羽绒服卖到上万元、瑜伽裤标价上千元，在市场上仍然受追捧，印证了高端品牌的附加值和吸引力。值得注意的是，当前汉服唐装引领流行时尚、国货品牌广受大众欢迎，中华文化影响力正全面提升。借“国潮”之风，用好产品说话，让好手艺传承，将时尚元素与传统文化底蕴融合，培育更多有影响力的国货名牌，包括纺织业在内的传统制造业必将更好融入时尚、引领风尚，激活新生代消费群体的巨大消费潜力。

只有落后的产品，没有落后的产业。瞄准新需求，攻关新技术，引领新时尚，求新求变、乘势而上，传统制造业必能历久弥新，在市场竞争中进一步做强做优，实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 05 版）

(责编：方经纶、陈键)

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