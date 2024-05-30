常 晋

关怀劳动者权益，就是关心企业的前途命运；稳定员工队伍，就是稳固企业的发展根基

“一个个飞奔的外卖员/用双脚锤击大地/在这个人间不断地淬火”，在“外卖诗人”王计兵笔下，如他一般的外卖骑手，怀揣对生活的责任，起早贪黑、穿街过巷，守护人间烟火。不只是他们，包括快递员、网约车司机等在内的新就业形态劳动者，都在用辛勤付出为大众生活带来便利。

第九次全国职工队伍状况调查结果显示，全国新就业形态劳动者已达8400万人，占职工总数的21%。新就业形态具有雇佣关系灵活化、工作内容碎片化、工作方式弹性化等特点，部分从业者面临工作时间过长、平台规则制定不够透明等问题。加强新就业形态劳动者权益保障，是一道必须细致解答的现实课题。

前段时间，人力资源社会保障部办公厅印发系列指引指南，引导企业进一步依法合规用工，进一步畅通劳动者权益维护渠道。这一举措，有助于传递劳动者声音，推动相关群体获得更好的薪酬待遇。

保障劳动者权益，不是给企业加“包袱”。企业与职工是利益共同体、事业共同体，新就业形态劳动者与受雇企业也不例外。以快递行业为例，一些快递企业的报酬与权益保障相对较好，快递员服务的专业性、积极性就更高，无形中提升了服务口碑、增加了用户黏性，继而助推企业增收。最终，员工权益保障与企业效益增长形成了良性循环。在这个意义上，关怀劳动者权益，就是关心企业的前途命运；稳定员工队伍，就是稳固企业的发展根基。不断加强劳动者权益保障，为企业带来的将会是更健康、更长久的发展动力。

增强新就业形态劳动者的获得感，不妨让科技多一些人情味儿。新就业形态劳动者多依赖于平台经济。无论是外卖小哥，还是网约车司机，劳动者收入水平都高度依赖包括算法在内的平台规则。部分平台收入分配规则不清晰且常变动，有损劳动者权益；一些平台对工作时长和时限设置“硬杠杠”，也容易导致过度劳动，有碍劳动者身心健康。引导企业提高用工规则的透明度和公平性，让算法“有智慧”也“有温度”，有利于构建和谐的劳动关系，推动平台经济规范健康发展。

加强劳动者权益保障，也需多方形成合力。新就业形态用工模式较为复杂，劳动关系认定不易，职业伤害保障不足。2023年12月，江苏南京的外卖骑手戚建忠在送餐途中不慎摔倒骨折。在平台工作人员帮助下，他申报了职业伤害保障，约1000元医药费报销了875元。这一新型工伤保险，由平台企业缴费，既能发挥兜底保障功能，也有助于分散平台企业经营风险。截至2024年3月末，已有801.7万人被纳入新型工伤保险保障范围。有必要总结经验，研究扩大新就业形态就业人员职业伤害保障实施范围。同时，在普通劳动者举证能力较弱的情况下，政府有关部门、法院、工会、企业等应共同探索创新适合新就业形态特点的劳动者维权服务方式，改进和优化对新就业形态劳动者的维权服务。

党的二十大报告提出：“加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。”维护好新就业形态劳动者的基本权益，为他们创造更为良好的从业环境、更有前景的发展环境，是推动实现更加充分更高质量就业的内在要求，也是全社会的共同期待。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 05 版）

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经