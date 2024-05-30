本报记者 范佳元

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在近日举行的第四十一届体博会上，“国风国潮”成为关键词。在设计中加入传统文化元素，以创新研发提升质量，让国产体育品牌愈发受到欢迎。

近日，2024（第四十一届）中国国际体育用品博览会（以下简称“体博会”）在四川成都举行。千余家本土体育用品企业汇聚一堂，无论参展企业数量还是产品品类，均创体博会历史新高。来自海内外逾10万人次观众参会，我国体育用品业发展呈现强劲势头。

本届体博会，“国风国潮”成为关键词。从衣帽鞋服到健身器材，从室内运动到户外探险，经过一代代体育产业从业者的不懈努力，一件件独具韵味、别具风格的体育产品走向市场，不仅丰富大众的健身选择，也给人们带来美好的文化享受。

融入中国元素

丰富文化内涵

这是体博会第六次来到成都，大熊猫元素自然不可少。在成都中国西部国际博览城主舞台旁，一座高5米、宽3米的大熊猫艺术装置十分醒目，它由6000条黑、白颜色的运动毛巾以点阵形式构成，巧妙的创意引来众多参观者驻足留影。

体育消费及服务展区是本届体博会四大展区之一，与大众体育生活息息相关。作为本土乒乓球器材“老字号”，红双喜展示了多位国家队选手代言的同款产品，再搭配即将在巴黎奥运会亮相的乒乓球台，让许多观众忍不住一试身手。据介绍，这款球台名为“巴黎彩虹”，台面和底座的部分区域采用薰衣草配色，底座的拱形设计模拟了我国著名石拱桥赵州桥的结构。“这款球台不仅融合中法元素，还蕴含着以乒乓球为桥梁沟通世界的寓意。”红双喜市场部经理管亚松说。

近年来，“国风国潮”成为体育产业新的增长点。逆流而上智能科技有限公司创始人王钟望对此深有感触，一年多来，他们给超过100座篮球馆进行策划设计，“其中，融入红墙绿瓦、祥云、中国结等中国元素的设计订单越来越多。”

对此，中国体育用品业联合会秘书长罗杰表示，在体育用品制造中巧妙融入“国风国潮”，有利于帮助企业培育品牌文化。

加大研发力度

提升产品质量

健身展区是体博会展区面积最大的板块，多件展品颇具科技范儿。

太空健身车、太空跑台前，围着大量参观者。中国空间站内安装了多个健身设施，以满足航天员的体能训练需求。制造商澳瑞特总经理郝虎山介绍，健身器材进入太空后，在可靠性、耐久性、总重量、总体积上都有严格要求，在设计上必须“克克计较”，材料要轻且保持足够的刚度，结构要安全且便于航天员操作。“这要求我们必须坚持创新，把好技术关。”郝虎山说。

近年来，越来越多本土体育品牌加大研发投入。将跑步鞋的中底技术融入足球鞋设计，福驰体育的新产品入选本届体博会新品趋势发布及展示活动。“我们在收集和研究中国青少年的足型大数据后，运用数字技术提升产品品质，力图打造适应多种环境的足球鞋。”福驰体育执行董事李俊煌说。

自1993年创办以来，体博会已成为本土体育品牌成长、壮大的见证者和推动者。看着展馆里人头攒动的场面，郝虎山不禁感慨：“我们参与了每一届体博会的布展，与体博会共同成长。企业要想在激烈的市场竞争中保持优势，关键在于加大研发投入，不断提升产品质量。”

拓展海外市场

积极走向世界

在体博会上，像红双喜、澳瑞特这样的“老字号”企业不在少数。他们在深耕国内市场的同时，也主动走向海外，进一步扩大中国体育品牌的影响力。欧洲职业足球的赛场引进了中国人造草坪技术，国际篮联官员邀请中国器材商参与产品标准体系认证，巴黎奥运会举重项目采用的是中国企业设计生产的杠铃片。

根据中国体育用品业联合会发布的《中国体育用品业年度发展报告（2023）》，2023年，足篮排球、健身器材、人造草三个类别的出口实现增长。

以球类为例，我国球类用品生产商主要集中在浙江、江苏和广东等地，产业集聚效应显著。体博会上，不少来自浙江的体育企业将目光投向海外市场。今年1至4月，浙江省体育用品及设备出口额102.8亿元，同比增长24.8%，占全国同类商品出口总值的25.2%。

据官方数据统计，本次体博会境外观众突破3000人次。“本届中国体博会的海外买家数量超出了预期。”罗杰说。推动供需对接一直是体博会的布局重点，也是中国体育用品企业面向国际市场时的重要诉求。本届体博会组委会组织了60多场次商贸对接会，意向采购金额达4000多万美元。

罗杰表示，海外观众的积极参与对参展企业拓展海外市场、实现跨区域经营、提升品牌国际影响力具有积极意义，为中国体育品牌、体育制造业走向世界打开了一扇窗。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 14 版）

(责编：方经纶、陈键)

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