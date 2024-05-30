人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

千余家企业、逾十万人次观众参加本届体博会

国产体育品牌影响力扩大（关注体育产业）

本报记者 范佳元
2024年05月30日09:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　核心阅读

　　在近日举行的第四十一届体博会上，“国风国潮”成为关键词。在设计中加入传统文化元素，以创新研发提升质量，让国产体育品牌愈发受到欢迎。

　　

　　近日，2024（第四十一届）中国国际体育用品博览会（以下简称“体博会”）在四川成都举行。千余家本土体育用品企业汇聚一堂，无论参展企业数量还是产品品类，均创体博会历史新高。来自海内外逾10万人次观众参会，我国体育用品业发展呈现强劲势头。

　　本届体博会，“国风国潮”成为关键词。从衣帽鞋服到健身器材，从室内运动到户外探险，经过一代代体育产业从业者的不懈努力，一件件独具韵味、别具风格的体育产品走向市场，不仅丰富大众的健身选择，也给人们带来美好的文化享受。

　　融入中国元素

　　丰富文化内涵

　　这是体博会第六次来到成都，大熊猫元素自然不可少。在成都中国西部国际博览城主舞台旁，一座高5米、宽3米的大熊猫艺术装置十分醒目，它由6000条黑、白颜色的运动毛巾以点阵形式构成，巧妙的创意引来众多参观者驻足留影。

　　体育消费及服务展区是本届体博会四大展区之一，与大众体育生活息息相关。作为本土乒乓球器材“老字号”，红双喜展示了多位国家队选手代言的同款产品，再搭配即将在巴黎奥运会亮相的乒乓球台，让许多观众忍不住一试身手。据介绍，这款球台名为“巴黎彩虹”，台面和底座的部分区域采用薰衣草配色，底座的拱形设计模拟了我国著名石拱桥赵州桥的结构。“这款球台不仅融合中法元素，还蕴含着以乒乓球为桥梁沟通世界的寓意。”红双喜市场部经理管亚松说。

　　近年来，“国风国潮”成为体育产业新的增长点。逆流而上智能科技有限公司创始人王钟望对此深有感触，一年多来，他们给超过100座篮球馆进行策划设计，“其中，融入红墙绿瓦、祥云、中国结等中国元素的设计订单越来越多。”

　　对此，中国体育用品业联合会秘书长罗杰表示，在体育用品制造中巧妙融入“国风国潮”，有利于帮助企业培育品牌文化。

　　加大研发力度

　　提升产品质量

　　健身展区是体博会展区面积最大的板块，多件展品颇具科技范儿。

　　太空健身车、太空跑台前，围着大量参观者。中国空间站内安装了多个健身设施，以满足航天员的体能训练需求。制造商澳瑞特总经理郝虎山介绍，健身器材进入太空后，在可靠性、耐久性、总重量、总体积上都有严格要求，在设计上必须“克克计较”，材料要轻且保持足够的刚度，结构要安全且便于航天员操作。“这要求我们必须坚持创新，把好技术关。”郝虎山说。

　　近年来，越来越多本土体育品牌加大研发投入。将跑步鞋的中底技术融入足球鞋设计，福驰体育的新产品入选本届体博会新品趋势发布及展示活动。“我们在收集和研究中国青少年的足型大数据后，运用数字技术提升产品品质，力图打造适应多种环境的足球鞋。”福驰体育执行董事李俊煌说。

　　自1993年创办以来，体博会已成为本土体育品牌成长、壮大的见证者和推动者。看着展馆里人头攒动的场面，郝虎山不禁感慨：“我们参与了每一届体博会的布展，与体博会共同成长。企业要想在激烈的市场竞争中保持优势，关键在于加大研发投入，不断提升产品质量。”

　　拓展海外市场

　　积极走向世界

　　在体博会上，像红双喜、澳瑞特这样的“老字号”企业不在少数。他们在深耕国内市场的同时，也主动走向海外，进一步扩大中国体育品牌的影响力。欧洲职业足球的赛场引进了中国人造草坪技术，国际篮联官员邀请中国器材商参与产品标准体系认证，巴黎奥运会举重项目采用的是中国企业设计生产的杠铃片。

　　根据中国体育用品业联合会发布的《中国体育用品业年度发展报告（2023）》，2023年，足篮排球、健身器材、人造草三个类别的出口实现增长。

　　以球类为例，我国球类用品生产商主要集中在浙江、江苏和广东等地，产业集聚效应显著。体博会上，不少来自浙江的体育企业将目光投向海外市场。今年1至4月，浙江省体育用品及设备出口额102.8亿元，同比增长24.8%，占全国同类商品出口总值的25.2%。

　　据官方数据统计，本次体博会境外观众突破3000人次。“本届中国体博会的海外买家数量超出了预期。”罗杰说。推动供需对接一直是体博会的布局重点，也是中国体育用品企业面向国际市场时的重要诉求。本届体博会组委会组织了60多场次商贸对接会，意向采购金额达4000多万美元。

　　罗杰表示，海外观众的积极参与对参展企业拓展海外市场、实现跨区域经营、提升品牌国际影响力具有积极意义，为中国体育品牌、体育制造业走向世界打开了一扇窗。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月30日 14 版）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《消费端碳排放研究报告（2024）》发布
　　人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）5月29日，中国科学院发布《消费端碳排放研究报告（2024）》（以下简称《研究报告》）。《研究报告》基于中国科学院上海高等研究院等单位长期积累和最新工作，提出了对全球碳排放从消费端视角核算的一系列新认识，为全球减排和气候变化治理提供科学支撑。…
发改委：围绕能源、工业等重点领域 部署节能降碳十大行动
　　人民网北京5月29日电 （记者王连香）近日，国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》（以下简称《行动方案》）。 《行动方案》要求，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部