七年来海信系电视全球市场份额增长超一倍
2024年06月04日08:37 | 来源：环球网
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原标题：七年来海信系电视全球市场份额增长超一倍
6月3日消息，根据国际市场调研机构Omdia数据，今年一季度，全球百英寸电视出货量比去年前三季度出货量总和增长了120%，其中，海信系电视的出货量占据全球百英寸市场56.4%。
根据Omdia数据，今年一季度，海信系电视全球出货份额为13.6%，稳居全球第二，从2017年的5.9%增至2024年13.6%，增长了1.3倍，并且连续7年持续增长。值得一提的是，海信系电视出货量不仅在中国、日本、南非市场位居榜首，其在德国、意大利、英国等备受关注的欧洲市场，电视出货量均位居前三。
业内人士认为，海信坚持高端出海与研产销本土化经营，连续赞助欧洲杯、世界杯，让海外消费者很快了解到海信电视的高品质。与此同时，海信自研的两大高端产品ULED和激光电视也跻身海外主流销售渠道，其中激光电视更是成为海外高端市场的畅销产品。
在本届欧洲杯到来之际，海信宣布推出大屏Mini LED电视E8、E5以及激光电视星光S1等官方指定电视，并上线基于自研星海大模型的AI应用，在带给全球球迷全新临场感和互动体验的同时，海信系电视市场份额将有望进一步得到提升。
(责编：曹淼、杨迪)
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