人民网北京6月4日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，6月15日起，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车Z97/98、Z99/100次提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车D909/910、D907/908次，北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24时31分、19时34分压缩至12小时34分、11小时14分，京港、沪港间实现夕发朝至，香港与内地间人员往来将更加便利。

国铁集团客运部负责人介绍，国铁集团统筹运用高铁线路和装备资源，在京港、沪港间各开行1对日间高铁列车的基础上，精心设计普速直通车提质升级方案，各增开1对夕发朝至高铁动卧列车。北京西至香港西九龙站间开行的高铁动卧列车经京广、广深港高铁运行，其中，D909次列车自北京西站20时13分开车，次日8时47分抵达香港西九龙站；D910次列车自香港西九龙站18时24分开车，次日6时53分抵达北京西站。上海虹桥至香港西九龙站间开行的高铁动卧列车经沪杭、杭深、广深港高铁运行，其中，D907次列车自上海虹桥站20时15分开车，次日7时29分抵达香港西九龙站；D908次列车自香港西九龙站19时49分开车，次日6时45分抵达上海虹桥站。

该负责人表示，此次开行高铁动卧列车是对原有北京西、上海与香港红磡站间普速直通车的提质升级。

一是运行品质提质升级。高铁动卧列车由2个二等座车厢、13个动卧车厢、1个餐车组成，列车设备设施更加先进，旅客乘坐更为舒适，每列车过境席位增至600多席，较普速直通车大幅增加。京港、沪港间实现夕发朝至，全程旅行时间较普速直通车大幅压缩。

二是通关模式方便快捷。由原普速直通车始发、终到站“两地两检”通关模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩。

三是通达范围更加广泛。由原普速直通车跨境旅客仅能从北京、上海、香港三个站点出发或到达，改为旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达，旅客跨境旅行更加便捷。

四是开行日期优化调整。由原普速直通车的隔日开行改为高铁动卧列车的周五、周六、周日、周一开行模式，每周开行数量由原普速直通车的14列增至高铁动卧列车的16列，为旅客周末跨境往返提供便利。

该负责人介绍，广深港高铁旅客跨境运输恢复以来，国铁集团加大运力投放，持续提升运输服务品质，扩大“灵活行”产品覆盖范围，推出计次票、定期票等新型票制产品，香港与内地间跨境客流保持强劲增长态势，今年1至5月累计发送跨境旅客1074万人次，同比增长79.9%。

铁路部门提示，京港、沪港高铁动卧列车车票将于6月5日12时起开售，旅客可通过铁路12306网站（含客户端）、车站售票窗口、自动售（取）票机等渠道购买。乘车时均在香港西九龙车站通过“一地两检”方式办理出入境手续。有关退票、改签办理规则与既有进港高铁列车业务办理规则相同，详情请通过铁路12306网站（含客户端）和港铁高速铁路网站查询《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》。

(责编：王连香、吕骞)

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