向“新”而行 逐“高”而进——全国经济媒体看江西调研采风活动采访团团员合影留念。受访者供图

人民网北京6月4日电 （记者许维娜）6月3日，全国经济媒体看江西调研采风活动在南昌启动。江西省委宣传部二级巡视员雷志刚出席，中国经济传媒协会会长赵健，江西日报社总编辑张天清，江西省工业和信息化厅党组成员、副厅长瞿小华等发表讲话。

赵健在致辞中提到，中国经济传媒协会组织25家媒体赴江西，围绕“在推动中部地区崛起上展现新作为”主题，深入南昌、上饶、景德镇的高新企业和文旅基地，重点捕捉江西工业经济、文旅融合高质量发展的成效亮点，调研一线真抓实干的创新经验，全媒体联动传播江西统筹推进经济高质量发展和生态环境高水平保护的标杆典型，为提振市场信心、稳定社会预期、推进中国式现代化鼓劲助力。

张天清在致辞中表示，去年以来，我省大力实施制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，加快推动文旅产业融合发展，经济运行呈现持续向好态势，涌现出许多新经验、新亮点，好企业、好项目，充分展现了江西经济发展的韧性、活力和潜力。希望媒体记者记录江西经济发展的新风貌、新进展、新成效，展现江西产业发展千帆竞发的良好态势，让江西高质量发展故事传遍祖国大地。

瞿小华表示，当前，江西进入了工业化中后期，工业增加值突破万亿元，规模以上工业企业总数突破1.8万家，千亿级产业达14个，进入新兴工业大省行列。今天的江西奔走在新型工业化大道上，正在深入实施“1269”行动计划，加快推进制造业智转数改网联，全力打好产业升级“攻坚战”、动能转换“突围战”、主体培育“提升战”，努力重塑制造业新辉煌。江西工业有诸多好经验、企业、案例值得宣传报道。希望记者朋友通过笔端和镜头，讲好江西工业故事，传播江西工业好声音。

随后，出席仪式的有关嘉宾共同推杆，正式开启本次活动实地采访行程。仪式结束后，媒体记者随即展开走访工作，分别对三家公司进行实地调研采访。

媒体记者们纷纷表示，江西企业发展势头好、实力强，切身感受到了江西经济发展的蓬勃动力。在接下来的三天时间里，媒体记者还将走进上饶市、景德镇市的各大工业园区、企业、景区，切身感受江西经济高质量发展的新风貌、新进展、新成效。

(责编：王仁宏、吕骞)

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