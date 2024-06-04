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华夏银行发布《2023年度环境信息披露报告》

2024年06月04日10:40 | 来源：中国经济网
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原标题：岁序更替 砥砺向绿 华夏银行发布《2023年度环境信息披露报告》

5月17日，《华夏银行2023年度环境信息披露报告》正式发布。这是华夏银行继2021年发布首份环境信息披露报告后，连续第三年编制和发布环境信息披露报告。华夏银行坚持生态优先绿色发展之路，深入总结绿色金融发展成果及环境、社会和治理风险管理成效，展示该行深刻把握金融政治性、人民性和普惠性，服务社会经济绿色低碳全面转型的坚定决心。

《华夏银行2023年度环境信息披露报告》遵循中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》及《气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议报告》，并首次参考国际可持续准则理事会（ISSB）发布的国际财务报告可持续披露准则框架进行编制。报告全面展现了2023年华夏银行绿色金融相关治理结构、政策制度、环境风险和机遇、投融资活动以及自身经营活动环境影响等主要工作，总结一系列行动亮点与发展绩效。

绿色金融提质增量，加大金融支持绿色低碳发展力度。截至2023年末，华夏银行（含子公司）绿色金融业务余额3592.61亿元，较年初增长368.11亿元。其中，绿色贷款余额（中国人民银行口径）2692.73亿元，较年初增长222.38亿元，增速9％；绿色贷款占各项贷款比重12.53%，较年初提升0.92个百分点。绿色贷款和清洁能源产业贷款同比增速分别高于各项贷款增速8.41个百分点、25.51个百分点；绿色金融业务模式不断丰富。绿色租赁、绿色托管、绿色并购等业务实现突破。2023年末，全行绿色投资223.02亿元，当年投资绿色金融债81.9亿元；绿色租赁622.52亿元，较年初增长173.4亿元。

深化国际交流，构筑具有国际影响力的绿色金融品牌。华夏银行致力于强化国际合作伙伴关系，不断深化与世界银行、亚洲开发银行等国际机构在绿色金融领域的业务合作，成功引进长期限外部资金，为国内绿色产业的发展提供专项金融支持；积极搭建绿色金融领域的国际交流平台，分享自身在绿色金融领域的实践经验与创新做法，提升在绿色金融领域的引领力、传播力、影响力。

践行绿色理念，首次展示自身运营碳达峰路线图。华夏银行将碳达峰碳中和工作纳入全行发展全局，制定并印发了《华夏银行碳达峰行动方案》，明确了自身的碳达峰目标及实现路径；高度关注自身运营活动对环境的影响，致力于推广绿色通行、绿色服务，倡导绿色低碳办公、绿色采购，积极打造碳中和示范网点，向构建“中国气候友好型银行”的目标迈进。

坚守风险底线，多维度提升ESG风险管理能力。华夏银行坚持全面覆盖、分类管理、动态管控的风险管理原则，在多个层面提升环境、社会和治理（ESG）风险管理的整体效能，如优化ESG风险管理机制，精细化调整风险管理要求及管理流程；完善ESG风险管理工具，利用科技赋能环境社会风险防控；探索环境气候风险量化评估，开展重点行业气候风险压力测试。

合作创新并举，探索金融支持生物多样性保护路径。华夏银行发起并加入了《生物多样性金融伙伴关系全球共同倡议》，同时签署了中国银行业协会《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》，展现其金融对生物多样性保护的坚定承诺；开展系统性行业研究，探索投融资活动中生物多样性风险的评估方法和评估机制，建立符合该行实际的金融支持生物多样性保护政策；创新金融服务工具，通过支持生态友好型项目来降低生物多样性风险，为实现全球生物多样性公约的目标贡献力量。

塑造良好形象，获得国内外众多荣誉奖项。2023年度，华夏银行的绿色金融工作获得行业内高度认可，荣获中国银行业协会绿色信贷专业委员会“绿色银行评价先进单位”、中国银保传媒“银行ESG综合表现TOP20”、彭博绿金“2023年度彭博绿金ESG50”等多个奖项。

华夏银行相关负责人表示，未来，华夏银行将继续围绕“人与自然和谐共生”的发展蓝图，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚守金融支持实体经济绿色低碳发展的服务本源，不断深化“绿筑美丽华夏”品牌内涵。

(责编：董童、杨迪)
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