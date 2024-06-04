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首届中国民族地区人才发展大会在北京举行

2024年06月04日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （记者孙阳）近年来，在政策助力和社会各界的努力下，民族地区根据各自优势发展特色产业，人才培养和发展进程加快。日前，多位专家学者在首届中国民族地区人才发展大会上表示，通过搭建平台，开发民族地区人才资源，探索建设人才数据库，有助于为民族地区的青年提供更多的成长和就业机会。

国务院参事室特约研究员、人社部原党组副书记、副部长、中国劳动学会会长杨志明在会上表示，青年人才对数智的敏捷性有独特优势，数智赋能民族地区高质量发展将有更好的成长性。新技术革命影响下，民族地区人才发展出现三个趋势性变化：技术技能人才需求由数量型向质量型转变；劳动力供给由无限供给向有限供给转变；一大批新生代劳动者投身现代服务新业态。

杨志明认为，构建产业基础高级化、产业链现代化的双循环新发展，不仅要注重技术创新、设备更新、新基建投入等，更要注重对高技能人才的人力资本投入。同时，要充分释放新职业的劳动魅力，激发新生代的劳动兴趣，适应人工智能的技术迭代，以高技能人才增量带动高技能人才占比的提升，从而以“智”变带动“质”变。

未来科学城中以合作创新中心主任郭永红表示，民族地区人才发展面临人才供给不平衡、学历结构相对单一、高技能人才供应不足等挑战。对此，要从加强国际交流与合作、优化人才流动机制、加强国际人才引进与培养、完善人才服务与支持体系等方面着手，推动民族地区人才工作高质量发展。

(责编：乔业琼、吕骞)
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