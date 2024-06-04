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上海银行：升级大字版手机银行 助力“银发族”跨越“数字鸿沟”

2024年06月04日15:00 | 来源：上观新闻
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原标题：养老金融 | 上海银行大字版手机银行更好用了，快帮爸妈设置好

怎样回到刚才看到的界面？手机银行里有人可以解答疑问吗？想看看哪些产品比较受欢迎？手机银行虽然方便，但爸妈们使用时经常疑问多多。日前，上海银行升级了大字版手机银行，升级后各项功能更贴近老人使用习惯，切实助力“银发族”跨越“数字鸿沟”。

3项新增功能，让操作更简单

升级后的手机银行大字版，继续围绕“简单、安全、好用”，让老年人也能轻松玩转手机银行。比如，面对手机银行里琳琅满目的产品，如何挑选困扰着部分老年人。升级后新增的“大家都在买”专栏，就解决了产品多、老年用户不会选的困扰。

同时，“一键回顶部”的功能，能自动触发“回顶部”，让老年用户浏览更轻松；“精简布局”，则设置了简约的大卡片大按键大字体，让老年用户看得清用得好。

2道“防火墙”，让资金更安全

老年人使用手机银行的安全性，备受关注。方便和安全能否兼得？升级后上海银行大字版手机银行为安全新增了2道“防火墙”。

在“数字人反诈指南”的栏目，新增加的数字人反诈系列视频寓教于乐，让老年用户“一看便知”“一听就懂”，提高安全意识，守好钱袋子。

此外，“大数据风险监控”，可在转账过程中自动识别风险，通过提示及冷静期让老年用户避免资金损失风险。

3个贴心服务，让手机更好用

智能手机的发展，给部分老年人带来“数字鸿沟”。用手机银行，是否能像在网点一样，有人可以咨询解答？此次升级后的手机银行大字版“背后”藏着“人工服务”。上海银行简化了服务路径，点击“一键帮”红色小话筒，就可直达人工服务，连线乐龄专线、沪语专线、数字员工等，让老年人咨询更简单。

在“待办事项”里，能及时提醒老年用户做好资金管理，储蓄存款、理财产品到期续购不用愁。此外，“品质生活”则提供包括健康生活、影音娱乐、出行商旅、美食美饮等各种精致生活的优惠资讯。

(责编：董童、杨迪)
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