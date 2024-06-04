人民网北京6月4日电 （记者乔雪峰）近年来，外卖、快递等服务行业逐步兴起，吸引了不少求职的年轻人，而铁路建设这种劳动强度大、安全风险高、工作环境差、技术要求高的工作，对年轻人来说吸引力较弱。

针对铁路工程建设农民工队伍存在的老龄化、技能低、流动频繁等问题，作为行业监管部门，国家铁路局探索行业部门牵头、企地联动的工作机制，搭建地方和企业对接平台，提高农民工培训精准度，推动新时代铁路产业工人队伍的建设。

“高要求的铁路建设，既要保障工程质量和安全，又要保障一线工人的人身安全，守住安全底线的第一关就是严格的安全技能培训。”国家铁路局相关负责人表示，从近年来铁路安全事故和工程质量问题来看，因安全培训不到位而引发的生产安全事故时有发生。国家铁路局举办的新时代铁路建设产业工人安全技能培训班就是为铁路行业打造规范化、系统化的安全技能培训体系开展的有效探索，就是为了提高铁路行业的本质安全水平。

作为劳务输出大省，贵州跨省务工农村劳动力有600万人，务工收入占农村家庭总收入40%以上。如何对接企业的用工需求和农民工的就业需求是农民工培训亟待解决的问题。

不久前，在贵州省榕江县中等职业学校，国家铁路局新时代铁路建设产业工人安全技能培训班的开班仪式刚刚开始，参加培训的学员从二十岁到三四十岁年龄不一，他们都是来自当地的农民工友。

“举办培训班的目的主要是提高专业性，特别是提高产业工人的安全生产意识。”国家铁路局成都铁路监管局人事处副处长张玉亭告诉记者，在前期调研的基础上，这次培训确定了以铁路工程建设中混凝土工和钢筋工两个关键工种为授课内容，从农民工中招收有就业意愿和符合条件的学员参加培训，不仅有理论授课还有现场教学。

国家铁路局挂职干部、贵州榕江县副县长陈学敏表示，以往，有些时候培训完以后并不能够直接对他们的就业有所帮助，针对之前的这些问题我们积极思考。现在是订单式培训，直接是有需求，有培训，直接解决就业问题。

据介绍，这些学员们很多也在工地上干过，但像这样正规的培训他们还是第一次参加。在为期一个月的培训结束之后，这些学员将奔赴黄百铁路的工作岗位，这就为他们解决了最直接的问题。

不仅能直接对接工作岗位，他们还将持证上岗。此前，铁路系统缺乏行业统一的培训认证，证书分散，认证不通用，刚刚接受培训的农民工随时可能离开铁路建设行业，导致无效培训、重复培训，给企业增加了成本。在这次国家铁路局举办的新时代铁路建设产业工人安全技能培训后，工友们会取得相应的职业资格证书和国家铁路局颁发的安全培训结业证明，有利于打造一批懂安全懂技术的铁路建设产业工人队伍。

开设培训班对资金、场地、人员、时间都有专门的要求，对于庞大的铁路建设工人队伍来说，还不能满足铁路建设对安全规范、专业技能的迫切需求。因此除了开设专门的培训班，还需形式灵活的施工现场培训。

国家铁路局与贵州省共同探索整合资源力量，通过定制班、订单班等方式，做好培训联动和资金政策的有效利用。行业部门负责培训后的上岗就业推荐，地方政府部门负责培训组织、经费保障，有关职业院校负责实施培训。让农民工技能培训更精确地对准企业需求，也是让培训资金发挥更大的效益。

贵州省人社厅职业技能服务中心主任吴庆华表示，从去年开始，要求各级人社部门在开展培训的过程当中必须要先选好岗位，然后才能开展培训，就是所谓的都要围绕岗位需求来开展培训，提高培训资金的使用效益。

用人单位需要更精准的就业技能培训以招到合适的员工并打造稳定的专业建设队伍。而在员工成长的道路上，持续的岗位技能提升培训也必不可少。目前，国家已经将农民工纳入终身职业技能培训体系，各地也在积极地探索各种培训模式。

对农民工个人来说，技能是立身之本、就业之基。对国家而言，农民工职业技能培训也是实施人才强国战略和就业优先战略的重要抓手。通过培训，农民工职业技能和素质得到提升，更能适应现代化产业的要求和市场需求，提高了就业稳定性，拓展了就业渠道，有了技能傍身，天地更宽阔。

(责编：乔业琼、吕骞)

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