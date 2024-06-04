近日，2024绿色计算机标准及新品发布会在英特尔大湾区科技创新中心举办。会上，中国电子学会和中国计量科学研究院分别公布《台式微型计算机和一体机绿色评价规范》（T/CIE 221-2024）、《台式微型计算机和一体机电源绿色评价规范》（T/CIE 222-2024）、《绿色计算机用可降解刚性印制电路板规范》（T/CIE 223-2024）以及《绿色可持续发展计算机测评规范》《绿色可持续发展计算机测评实施规则》。来自7家OEM的7款绿色电脑机型，获得绿色可持续发展计算机评价证书。

中国电子学会标准化工作委员会秘书长余文科表示，面对国内个人计算机装机量已突破2.25亿台的现状，总体碳排放量的问题不容小觑。为助力计算机产业低碳转型，“中国电子学会绿色计算机标准工作组”成立，并邀请近50家计算机整机和上下游企业、高校、行业协会和第三方评价机构，共同针对绿色计算机标准参与研讨，正式发布《台式微型计算机和一体机绿色评价规范》。

中国计量科学研究院 先进测量工程中心主任武彤和项目组成员李安香介绍了绿色可持续发展计算机测评规范及实施规则。该规范由中国电子学会提出并归口，由中国计量科学研究院、中国质量认证中心有限公司等单位完善，融合了绿色计算机产业各方智慧，并引用同期发布的另两个标准规范及其他多个规范与标准，针对设计定义、生产交付、使用维护、回收循环和加分项设置了5个评价单元，由15个一级指标和27项二级指标构成评价体系。针对计算机的绿色等级，由高到低划分为一级、二级、三级3个等级，为计算机生产企业、第三方评价机构和需方提供了明确的绿色评价依据，同时还为计算机产业绿色发展提供统一且清晰的标尺。

英特尔公司企业事务部副总裁兼中国区总经理周兵表示，绿色计算机标准的颁布为产业践行绿色计算理念增强了信心。英特尔将与绿色产业伙伴通过技术、产品和协作合力践行相关标准，推动PC产业高能低碳创新，以实际行动共筑绿色可持续发展技术新高地。

(责编：董童、吕骞)

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