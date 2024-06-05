本报北京6月4日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日发布数据显示：今年前4月，轻工业实现营业收入近7万亿元，同比增长2.6%，实现利润4112亿元，同比增长20.8%。轻工业经济运行延续回升向好态势，对工业经济稳定发展提供了重要支撑。

生产回升向好。前4月，规模以上轻工业增加值同比增长5.9%，增速较一季度提高0.1个百分点。在国家统计局统计的91种主要轻工业产品中，71种产品产量实现增长，增长面为78%。

盈利持续改善。今年以来，轻工业营业收入稳步回升，盈利水平不断增强。前4月，营业收入利润率为5.9%，同比提高0.9个百分点。轻工业利润增速、利润率，均高于同期规模以上工业及制造业水平。

市场稳中有升。随着国内消费需求不断改善，市场活力逐步增强，轻工消费品市场稳步增长。前4月，轻工11类商品零售额24494亿元，占社会消费品零售总额的15.7%，同比增长5.0%，增速高于社会消费品零售总额增速0.9个百分点。

出口保持增长。前4月，轻工全行业出口额近2929亿美元，占全国出口总额的26.6%，同比增长3.5%。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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