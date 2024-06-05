本报记者 王永战

用手机拍摄远处风景、在大屏幕浏览监控画面、通过专业内窥设备检查人体脏器……超高清视频越来越多应用于人们的生活。

在四川成都高新区，依托四川新视创伟超高清科技有限公司组建的国家超高清视频创新中心，相关前沿技术集中呈现：中心已申请技术专利80余项，注册软件著作权20余项，突破了8K超高清摄像机模组及整机、8K视频图像处理、双机联动、智能跟踪等关键技术。

超高清视频领域如何开展研发和应用？怎样推动新技术测试认证和应用转化？近日，记者走进这家创新中心一探究竟。

组建平台，开展共性技术研发

实验室里，技术人员正小心翼翼地装配一台超高清摄像机。“这是8K摄像机，搭载了新的光学防抖模组。”创新中心副主任宋小民说。

防抖一直是视频前端采集的重要需求，能避免机器晃动带来画面不清的问题。中心研究人员将传统光学防抖和电子防抖相结合，开始试制既有很好兼容性，又有良好防抖效果的光学防抖模组。新模组日趋成熟，这背后离不开前端采集实验室。

“结合超高清视频技术研发需要，我们组建了前端采集实验室、编解码关键技术实验室、网络传输关键技术实验室、超高清+AI创新应用技术实验室等共性技术研发平台。”宋小民介绍，中心还与中国科学院光电技术研究所等单位组建联合实验室，以自主研发和产学研相结合的方式开展技术攻关。

一个机位覆盖观测录制区域后，另一个机位智能追踪、锁定目标——双机联动是编解码关键技术实验室的一项最新技术成果。“这种技术可以广泛应用到安防、文旅等场景。”宋小民说，依托这一技术的产品已开始推向市场。

超高清视频技术具有看得清、看得远、看得广的特点。在传统摄像机的技术条件下，由于图像分辨率低，会导致目标物体细节不清晰，进而影响人工智能计算目标算法的准确性。在超高清+AI创新应用技术实验室，用超高清视频技术为AI输入清晰视频，完善算法库、模型库的新技术应用场景探索也正稳步进行。

转化利用，应用到更多场景

“全景数字跑道”系统画面中，飞机徐徐起飞，各项姿态数据反馈到监视屏中。“起飞平稳，跑道无异物，起落架已收起。”在创新中心，行业合作推广部总监刘彬向记者演示了为合作伙伴最新研发的“全景数字跑道”系统解决方案的模拟视频。

“超高清视频技术具有看得清、看得远的优势，获取的视频画面经过电脑计算，可以根据数据预判飞机起降过程中的风险因素，从而降低安全风险。”刘彬介绍，这套解决方案已经提供给合作伙伴，并应用到国内的一些机场。

超高清视频技术要转化利用、应用到更多场景，离不开行业支撑服务平台建设。创新中心积极探索向相关行业推广，在机场运营、低空域管理、森林防火等领域开发应用场景，为合作伙伴提供系统解决方案。

无人机垂直升空，摄像画面实时直播，瞄准一点，将画面徐徐放大，眼前，一只松鼠正在快速移动。这样的设备不仅能发现行走的动物，也能发现安全隐患。安装了超高清视频摄像机，与5G技术配合，创新中心与中国移动合作开发的设备系统正投入森林防火领域。

测试认证，确保新技术稳定可靠

新技术要确保稳定可靠，测试环节就显得尤为重要。创新中心主任姚平介绍，中心专门设立了测试认证平台，成立了超高清测试认证实验室，为超高清产业链相关企业提供测试认证、标准制定、检验检测等公共服务。

应用光学、图像学、电子学等技术，中心利用各类光学仪器设备和软件系统，形成了一套超高清视频测试系统。“进行测试后，我们会把数据反馈给相关技术部门或企业，供其不断完善技术路径和资料。”姚平说。

在超高清测试认证实验室，专业编解码标准相关技术及设备测试认证和5G+4K、8K的传输验证平台已经建立起来。现在，实验室能为支持视频专业编解码标准相关技术的设备提供测试认证服务。同时，实验室能提供基于5G环境、低轨星链等不同信道、不同传输带宽、不同延迟条件下的超高清视频传输测试验证。

新技术测试认证后，要走向市场，离不开中试孵化。在创新中心，一套中试孵化平台正在建设。“要将新技术变为新产品，新兴企业往往面临技术不成熟、设备不齐全的问题。”姚平解释道，超高清视频产业链的企业有新技术或样机后，往往需要供应链上相关企业的合作支持。“新技术要走向市场，涉及录制、传输、处理等一整套设备和系统的供应，我们可以帮助企业对接相关设备供应商，提供小型生产线，推动实现新技术到新产品的跨越。”姚平说。

不仅为行业提供技术支撑，创新中心还积极“牵手”下游应用型开发企业。现今，由中心与成都高新区共同打造的超高清科技创新园区正在筹建。未来，这里将聚集一批元器件生产企业和系统解决服务商。“我们预计将引入30家左右企业，推动将超高清视频技术应用到多个领域。”姚平说。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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