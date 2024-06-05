本报记者 韩 鑫

图为厂通路潮白河大桥项目主桥施工紧张进行中。

王 恒摄（人民视觉）

清晨5点多，天刚亮，抹了一把脸，家住河北廊坊市大厂回族自治县产业新城的任丽和丈夫早早出门，踏上长达两小时的跨越京冀的通勤路。

像往常一样，夫妻俩先开车到北京通州潞城站，再转乘地铁到单位上班。从家门口到地铁站，直线距离不到10公里，但由于要绕道友谊大桥，不仅实际路线长、红绿灯也多，单程就要四五十分钟，成为夫妇二人通勤的最大困扰。

“如果‘厂通桥’修通，每天就能多睡会儿，那该有多幸福。”驱车到站，抬手一看，刚好6点半，地铁站口已排起了长队。副驾位上的任丽揉了揉惺忪睡眼，又对丈夫念叨起了她的“小心愿”。

任丽口中的“厂通桥”，是厂通路潮白河大桥。桥这头，是北京通州区，桥那边，是河北大厂县。

这座矗立在“家门口”的大桥，自2022年12月动工以来，任丽每天从旁边经过，全程见证了大桥是如何建起来的：去年9月，大桥全面进入上部结构施工阶段；今年1月，主桥首段钢箱梁吊装成功；5月6日，随着最后一片钢梁顺利落位、精准衔接，历经一年半建设，主桥完美合龙，向着9月中旬正式通车发起最后冲刺。

“每天早晨能多睡一会儿”的愿望就快实现了。而这，不只是任丽夫妻俩的“小心愿”，更是30多万像潮汐般往返于北京和廊坊北三县之间上班族的共同心愿。

大桥飞架，连通京冀。作为通州区与大厂县联络的一条交通要道，由中交路建承建的潮白河大桥全长1631.5米，为双向六车道设计，大桥建成后，全长约7.9公里的厂通路将全线通车，届时从河北大厂县到北京城市副中心核心区的距离将缩短至5公里，车程缩短近半小时，一举改写两地通行仅有一条双车道的历史，真正成为京津冀“一小时通勤圈”快捷新通道，将有效缓解由河北燕郊、大厂进京拥堵，极大便利任丽这样的两地通勤人员的工作生活。

交通一体化的“加速度”，不断筑就人们的“幸福路”。过去10年，跨省份通勤的“任丽们”曾许下一个个心愿，随着一个个工程落成、一条条道路延伸，这些心愿渐渐如愿：点对点的“京津冀定制快巴”兴起、跨界公交线路不断增多，公交车塞得像沙丁鱼罐头似的状况得到缓解；厂通路潮白河大桥通车在即，“每天早晨能多睡一会儿”不再是奢望。面向未来，任丽许下新的心愿，北京地铁22号线早日从家门口通过，“坐着地铁上下班”的梦想变为现实。

（林丽慧参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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