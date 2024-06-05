人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

厂通路潮白河大桥通车在即

幸福桥连京冀（记录中国·身边的工程）

本报记者 韩 鑫
2024年06月05日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为厂通路潮白河大桥项目主桥施工紧张进行中。
　　王 恒摄（人民视觉）

　　清晨5点多，天刚亮，抹了一把脸，家住河北廊坊市大厂回族自治县产业新城的任丽和丈夫早早出门，踏上长达两小时的跨越京冀的通勤路。

　　像往常一样，夫妻俩先开车到北京通州潞城站，再转乘地铁到单位上班。从家门口到地铁站，直线距离不到10公里，但由于要绕道友谊大桥，不仅实际路线长、红绿灯也多，单程就要四五十分钟，成为夫妇二人通勤的最大困扰。

　　“如果‘厂通桥’修通，每天就能多睡会儿，那该有多幸福。”驱车到站，抬手一看，刚好6点半，地铁站口已排起了长队。副驾位上的任丽揉了揉惺忪睡眼，又对丈夫念叨起了她的“小心愿”。

　　任丽口中的“厂通桥”，是厂通路潮白河大桥。桥这头，是北京通州区，桥那边，是河北大厂县。

　　这座矗立在“家门口”的大桥，自2022年12月动工以来，任丽每天从旁边经过，全程见证了大桥是如何建起来的：去年9月，大桥全面进入上部结构施工阶段；今年1月，主桥首段钢箱梁吊装成功；5月6日，随着最后一片钢梁顺利落位、精准衔接，历经一年半建设，主桥完美合龙，向着9月中旬正式通车发起最后冲刺。

　　“每天早晨能多睡一会儿”的愿望就快实现了。而这，不只是任丽夫妻俩的“小心愿”，更是30多万像潮汐般往返于北京和廊坊北三县之间上班族的共同心愿。

　　大桥飞架，连通京冀。作为通州区与大厂县联络的一条交通要道，由中交路建承建的潮白河大桥全长1631.5米，为双向六车道设计，大桥建成后，全长约7.9公里的厂通路将全线通车，届时从河北大厂县到北京城市副中心核心区的距离将缩短至5公里，车程缩短近半小时，一举改写两地通行仅有一条双车道的历史，真正成为京津冀“一小时通勤圈”快捷新通道，将有效缓解由河北燕郊、大厂进京拥堵，极大便利任丽这样的两地通勤人员的工作生活。

　　交通一体化的“加速度”，不断筑就人们的“幸福路”。过去10年，跨省份通勤的“任丽们”曾许下一个个心愿，随着一个个工程落成、一条条道路延伸，这些心愿渐渐如愿：点对点的“京津冀定制快巴”兴起、跨界公交线路不断增多，公交车塞得像沙丁鱼罐头似的状况得到缓解；厂通路潮白河大桥通车在即，“每天早晨能多睡一会儿”不再是奢望。面向未来，任丽许下新的心愿，北京地铁22号线早日从家门口通过，“坐着地铁上下班”的梦想变为现实。

　　（林丽慧参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局公布端午粽子抽检结果 产品总体质量安全状况良好
　　人民网北京6月4日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，端午节前，市场监管总局在全国31个省（自治区、直辖市）组织开展粽子食品安全专项监督抽检，抽检结果显示粽子产品总体质量安全状况良好。 本次专项抽检共抽检粽子及原材料糯米450批次，重点覆盖超市、糕点店、小食杂店、批发市场、农贸市场、餐馆和网络平台等经营销售环节。…
嫦娥六号拍摄月背影像图发布
　　人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）6月4日，国家航天局发布嫦娥六号着陆器着陆月球背面拍摄的系列影像图，包括落月过程中降落相机拍摄的着陆区域附近影像、全景相机拍摄的着陆点影像。相关影像数据经鹊桥二号中继卫星传回，影像图由地面应用系统处理获得。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部