新华社北京6月4日电 国家发展改革委4日对外发布《2024—2025年社会信用体系建设行动计划》，提出5个方面措施，进一步推动社会信用体系建设高质量发展。

提升信用建设法治化规范化水平方面，行动计划提出，加快推动出台社会信用建设法；推动省级信用立法全覆盖；规范信用信息查询使用的权限和程序，依法保护信用主体合法权益。

统筹推进信用基础设施建设方面，行动计划明确，优化信用信息平台功能；加快地方融资信用服务平台整合；加强对违法违规收集、篡改及泄露公共信用信息行为的监控，加强个人隐私、商业秘密的保护。

强化信用信息共享应用方面，行动计划提出，围绕企业登记、司法、税务、海关、金融、知识产权等重要领域，健全落地数据共享机制，建立标准统一、权威准确的信用记录。鼓励地方探索依托“信用分”拓展守信激励场景应用，推动在医疗、托育、养老、家政、旅游、购物、出行等重点领域实施“信用+”工程。全面推广信用报告代替无违法违规证明。

提升信用监管效能方面，行动计划明确，建立健全统一规范、协同共享、科学高效的信用修复机制。

加快推进重点领域信用建设方面，行动计划提出，完善政府诚信履约机制，畅通政府违约失信投诉渠道，全面健全政务信用记录，探索建立政务诚信监测评估机制。围绕公务员、律师、家政从业人员、金融从业人员等重点职业人群，探索建立和完善个人信用记录形成机制，及时归集有关人员在相关活动中形成的信用信息。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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