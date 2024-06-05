民机试飞中心在陕西蒲城揭牌
保障民用飞机、发动机等试验试飞任务
2024年06月05日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月4日电 （记者邱超奕）记者从中国航空工业集团获悉：民机试飞中心日前在陕西蒲城揭牌。
据介绍，成立民机试飞中心，是系统谋划我国民机试飞能力布局的关键一步。未来，民机试飞中心将以民用航空产业发展及适航审定需求为牵引，全面建设民用试飞技术能力、产业能力、创新能力和国际合作能力，全力保障民用飞机、发动机、机载产品等试验试飞任务，构筑民机试飞技术策源地、民用试飞高水平人才聚集地。
中国航空工业集团有关负责人表示，将紧抓航空产业发展新机遇，持续强化投入，打造国际一流的国家级民机试飞平台，体系化构建全谱系、全领域民机试验试飞能力，服务国家战略和全行业用户需求。
《 人民日报 》（ 2024年06月05日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局公布端午粽子抽检结果 产品总体质量安全状况良好
- 人民网北京6月4日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，端午节前，市场监管总局在全国31个省（自治区、直辖市）组织开展粽子食品安全专项监督抽检，抽检结果显示粽子产品总体质量安全状况良好。 本次专项抽检共抽检粽子及原材料糯米450批次，重点覆盖超市、糕点店、小食杂店、批发市场、农贸市场、餐馆和网络平台等经营销售环节。…
- 评论
- 关注