本报北京6月4日电 （记者邱超奕）记者从中国航空工业集团获悉：民机试飞中心日前在陕西蒲城揭牌。

据介绍，成立民机试飞中心，是系统谋划我国民机试飞能力布局的关键一步。未来，民机试飞中心将以民用航空产业发展及适航审定需求为牵引，全面建设民用试飞技术能力、产业能力、创新能力和国际合作能力，全力保障民用飞机、发动机、机载产品等试验试飞任务，构筑民机试飞技术策源地、民用试飞高水平人才聚集地。

中国航空工业集团有关负责人表示，将紧抓航空产业发展新机遇，持续强化投入，打造国际一流的国家级民机试飞平台，体系化构建全谱系、全领域民机试验试飞能力，服务国家战略和全行业用户需求。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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