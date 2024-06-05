本报记者 齐志明

化肥等农资是粮食的“粮食”，农资供应是否量足价稳，事关粮食安全这个“国之大者”。

2022年8月，中华全国供销合作总社（以下简称“全国供销合作总社”）制定《“绿色农资”升级行动方案（2022—2025）》，对加强农资保供工作机制建设、健全提升农资流通网络体系、创新优化农资供应服务方式、切实加强农资质量管理等作出部署，促进农业农村绿色发展。

如今，“绿色农资”升级行动取得哪些成效？如何提升为农服务能力、助力农业绿色发展？记者进行了探访。

数字化服务到家门

农资供应更加高效

近日，一辆标着“数字移动药房”的货车满载农资，驶到浙江省平湖市绿丰农场的麦田边，平湖市丰达农资连锁有限公司工作人员把农药搬到田头，农场负责人潘峰将其补充到农用机械中，开展田间作业。“现在可方便了，只需在数字平台下单，就有人把农资送到家门口。”潘峰说。

潘峰使用的平台，就是平湖市供销合作社（农合联）打造的“智慧农资商城”小程序。打开小程序，新型肥料、高效环保农膜等绿色农资产品一应俱全。农忙时，“数字移动药房”车内备足了除草剂、杀虫剂、杀菌剂等常规农药，形成“线上下单+线下配送+全链服务”的数字化服务模式。目前，“数字移动药房”农资配供服务体系已覆盖当地500多个种粮大户及众多小农户。

健全的农资经营网络，是确保农资供应高效畅通的重要载体。全国供销合作总社农资与棉麻局局长龙文介绍，近年来，供销系统持续做强做优做大农资企业，健全完善农资经营网络，夯实为农服务“最后一公里”，着力让农民享受到更为优质便捷的服务。

龙文介绍，下一步，全国供销合作总社将指导各省级供销合作社落实《全国供销合作社农资网络体系建设专项规划（2024—2028年）》。未来5年，计划依托“六横七纵两沿”全国农资流通走廊，优化仓储设施布局，新建或改造提升100个左右国家战略性农资（储备）库、1000个左右县域农资配送中心，新建600个左右县域农资企业，推动供销合作社系统农资经营网络连点成网、融合发展。

庄稼挂上“专家号”

农资服务更加多样

在浙江省长兴县港口村，农户们在家门口就能给庄稼挂上省里的“专家号”了。

现在，不少供销合作社在原有农资保供网点的基础上，建设了新型“庄稼医院”。港口村“庄稼医生”吴卫彬介绍，“庄稼医院”在“浙农服”数据平台的赋能下，实现了迭代升级。今年，“庄稼医院”还上线了农资记账本、视频远程问诊等新功能，推出了种粮补贴、保险咨询等小程序，让农民享受更多定制服务。

“庄稼医院”，是农资服务方式创新的一个侧面。创新农资服务方式是实施“绿色农资”升级行动的重要内容。

据介绍，目前供销系统已有6万多家“庄稼医院”、1.7万多家为农服务中心，精准精细为农民和新型农业经营主体提供配方施肥等农业社会化服务，并利用农资物联网等，为农民和农资经销商等提供农资价格、农资购销、线上培训等综合服务，促进化肥农药等农资减量增效。各地加大绿色农资研发生产和销售力度，不断优化供应结构。2023年，全国供销合作社系统水溶肥、有机肥销售量同比分别增长35.4%、25.5%。

在江苏省兴化市大米全产业链示范基地有机肥处理中心，工人们有条不紊地上料、翻抛、粉碎。发酵后的畜禽粪便化身为黑色粉末状有机肥。“我们和周边4家养殖场合作，定期收集畜禽粪便来‘变废为宝’。”兴化市供销合作社所属江苏五谷丰登电子商务有限公司董事长倪伟说。

“绿色农资”升级，离不开减少农废污染，促进可持续发展。一些地区依托农资经营服务网点，构建废弃物回收再利用体系，提高资源再利用水平。比如，江苏省供销合作社推广政府财政支持的肥药集采统配模式，积极开展农业包装废弃物回收工作，2023年开展肥药集采统配或农业废弃物回收处理的涉农县域达到60个，农药集中配供面积达855万亩，农药包装废弃物回收1.7亿件，回收废旧农膜9000吨。

龙文说，下一步，系统将支持农资企业整合各类创新资源，创新经营服务模式，大力推进农资销售与技术服务融合发展，拓展测土配方、统防统治、农机作业、农药包装废弃物回收等服务功能。

规范管理可追溯

农资质量更有保障

在贵州省贵定县，每到农忙时节，老城区路口的供销合作社农资店总是人来人往。“乡亲们的信赖，就是我们的‘金字招牌’。”农资店相关负责人说。

这家农资店的红火，得益于当地实行的农资商品有假先行赔偿制度。贵定县供销合作社理事会主任彭朝飞介绍，辖区内网点由贵定县供销合作社的相关部门收取信用保证金，存入专户统一管理，若出现质量问题由供销合作社全权负责。其他农资经营网点和厂家直销点在所在辖区工商部门开设信用保证金专户，若有销售假冒伪劣产品给农户造成损失，经查证可用保证金先行赔付。

当前正值“三夏”农忙时节，农资储备是否到位、农资质量是否安全、农资价格是否稳定，关系到千家万户。据了解，“绿色农资”升级行动开展以来，全国供销合作社系统切实加强农资保供工作机制、农资质量管理制度和信用体系建设。定期监测系统重点企业肥料购销存情况，增强系统农资供应保障能力。

同时，从严加强农资质量管理，进一步加大农资质量追溯力度。据介绍，目前已有130家系统农资企业加入“中国农资质量安全追溯平台”，累计发放产品追溯码13.5亿个，消费者查询超过9454万人次，提升了农资企业质量管理规范化水平。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经