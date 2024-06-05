本报记者 喻思南

6月4日，五星红旗在落在月背的嫦娥六号探测器上展开。

国家航天局供图（新华社发）

完成月球表面无人自主采集样品后，嫦娥六号着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开。这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。在阳光的照射下，这一抹“中国红”分外鲜艳。

嫦娥六号月面国旗展示系统由中国航天科工集团航天三江九部联合武汉纺织大学等单位共同研制，是探月工程四期探测器系统的关键项目。此次嫦娥六号月面国旗展示系统在嫦娥五号的基础上进行了适应性改进。

“光线对于国旗的成像效果至关重要。”航天三江九部总师助理、嫦娥六号月面国旗展示系统技术负责人王博哲说，由于嫦娥六号是在月球背面着陆，月面光线与旗面角度都发生了变化。为此，研制团队提出了多种改进方案，联合总体单位开展了多轮方案评估和地面模拟月面成像试验。

月面温差大、辐射强，普通材质的国旗难以满足要求。嫦娥六号在太空飞行时间较长，在奔月、绕月及落月的过程中，高低温反复交替，国旗对环境的耐受性要求高。

玄武岩纤维具有非常优异的隔热抗辐射性能，能够抵御月表恶劣环境。但玄武岩纤维属于无机纤维，表面光滑、脆性易碎、模量高，难以纺制超细丝、纺纱、织造，以及构筑高牢度的颜色。科研人员攻克多个技术难题，利用玄武岩熔融拉丝等技术，研制出薄而软、强而韧的国旗，保障了国旗展示任务的圆满成功。用于做嫦娥六号月面国旗的超细玄武岩纤维，直径为头发丝的1/3，最后做出来的国旗重量只有11.3克。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经