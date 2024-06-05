本报北京6月4日电 （记者李心萍、陈然）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉：6月15日起，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车将提质升级为高铁动卧列车。北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24小时31分、19小时34分压缩至12小时34分、11小时14分，京港、沪港间实现夕发朝至，香港与内地间人员往来将更加便利。

香港特区政府发言人表示，通过全新的服务体验，香港市民和游客将可充分体会内地庞大而优越的高铁网络。

国铁集团客运部负责人介绍，国铁集团与香港铁路部门密切合作，统筹运用高铁线路和装备资源，在京港、沪港间各开行1对日间高铁列车的基础上，精心设计普速直通车提质升级方案，各增开1对夕发朝至高铁动卧列车。

北京西至香港西九龙站间开行的高铁动卧列车经京广、广深港高铁运行。其中，D909次列车自北京西站20时13分开车，次日8时47分抵达香港西九龙站；D910次列车自香港西九龙站18时24分开车，次日6时53分抵达北京西站。上海虹桥至香港西九龙站间开行的高铁动卧列车经沪杭、杭深、广深港高铁运行。其中，D907次列车自上海虹桥站20时15分开车，次日7时29分抵达香港西九龙站；D908次列车自香港西九龙站19时49分开车，次日6时45分抵达上海虹桥站。

该负责人表示，此次开行高铁动卧列车是对原有北京西、上海与香港红磡站间普速直通车的提质升级。

运行品质提质升级。高铁动卧列车由2个二等座车厢、13个动卧车厢、1个餐车组成，列车设备设施更加先进，旅客乘坐更为舒适，每列车过境席位增至600多席，较普速直通车大幅增加。京港、沪港间实现夕发朝至，全程旅行时间较普速直通车大幅压缩。

通关模式方便快捷。由原普速直通车始发、终到站“两地两检”通关模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩。

通达范围更加广泛。由原普速直通车跨境旅客仅能从北京、上海、香港三个站点出发或到达，改为旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达，旅客跨境旅行更加便捷。

香港特区政府运输及物流局局长林世雄说，即将开通的高铁动卧列车班次，将在星期五至星期一开出，对准需求，为旅客提供更方便、舒适和优质的跨境铁路服务，提升商务及休闲旅客的出行体验。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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