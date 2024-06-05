本报北京6月4日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，4月份，我国债券市场共发行各类债券近7万亿元。其中地方政府债券发行3439.1亿元，金融债券发行10813.5亿元，公司信用类债券发行14700.5亿元，信贷资产支持证券发行252.1亿元，同业存单发行28562.2亿元。

4月份，银行间债券市场现券成交36.0万亿元，日均成交16376.8亿元，同比增加34.1%；银行间货币市场成交共计147.8万亿元，同比增加2.5%。4月份，银行间质押式回购月加权平均利率1.86%，环比减少5个基点；同业拆借月加权平均利率1.87%，环比减少1个基点。

此外，4月份，商业汇票承兑发生额3.2万亿元，贴现发生额2.6万亿元。截至4月末，商业汇票承兑余额17.9万亿元，贴现余额12.6万亿元。4月份，签发票据的中小微企业9.7万家，占全部签票企业的92.9%，中小微企业签票发生额2.2万亿元，占全部签票发生额的71.1%。贴现的中小微企业10.6万家，占全部贴现企业96.5%。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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