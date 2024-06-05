新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施
2024年06月05日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月4日电 （记者郁静娴）《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》（以下简称《意见》）近日印发实施。《意见》提出，要大力支持农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研产推用全链协同，加快发展新质生产力，为切实保障国家粮食安全、加快农业农村现代化提供坚实支撑。
在支持重点方面，《意见》提出要突出高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械。在补贴资质方面，鼓励开展鉴定机制创新，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”，科学规范采信农机产品质量认证和第三方机构检验检测结果。在补贴标准方面，推动实施差异化补贴，提高部分重点机具补贴额，实施补短板创新机具特定补贴，深入推进优机优补。
《 人民日报 》（ 2024年06月05日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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