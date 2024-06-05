本报记者 刘新吾

夏日时节，万物并秀。县城边上，一方峰林耸翠。穿山口沿小溪而入，豁然开朗，秀映清池，佳木葱茏，仿佛到了诗中的桃花源。

在重庆市酉阳土家族苗族自治县，桃花源等景区正成为热门景点。今年“五一”假期，酉阳县接待游客超150万人次，实现旅游收入6.8亿元。

酉阳地处武陵山区腹地，自然风光秀丽，如何把绿水青山变成金山银山？

“以生态为底色、乡村为基础，推动农文旅融合发展。”酉阳县委书记祁美文说。

2021年，酉阳县启动“共富乡村”示范试点建设，何家岩村成了全县“共富乡村”建设的第一块试验田。

不搞大拆大建，尽量保留村民房屋风貌，全面推进人居环境整治，建立何家岩村共富乡村股份合作社，聘请职业经理人进行标准化管理……一系列组合拳下来，昔日旧屋变为咖啡厅、便利店，越来越多大学生返乡创业，村民入股拿分红。

齐腾云今年23岁，大学毕业后回到何家岩村开起便利店。环视一周，店铺不大，20多平方米，但货品丰富，有手链、茶叶、蜂蜜、黑米等。“‘五一’假期，店里好多土特产都卖空了。”齐腾云说。

另一边，临崖咖啡店负责人李梦娜正在冲泡咖啡。咖啡馆由一栋80平方米左右的闲置农房改造而成，房屋的主人何易吕以房屋入股，成为合伙人，同时还在咖啡馆打零工，增加了两份收入。

走好“共富路”，乡村华丽转身为景区。2023年，何家岩村花田梯田景区被评为4A级旅游景区，旅游业态逐渐丰富，餐饮、民宿、文创产品等订单与日俱增。

如今，何家岩村吸引了一大批游客前来，乡村旅游越来越红火。2023年，何家岩村共接待游客10万人次，村民人均年收入也达到2万多元。

不只是何家岩村，近年来，酉阳不断加大传统村落保护力度，以特色文旅活动为载体，打好文旅融合牌，激活旅游消费新动能，多个传统村落焕发生机活力。

从热闹喧嚣的龚滩古镇歌会，到叠石花谷低空飞行活动，再到风景如画的桃花源非遗展演，酉阳旅游各类新场景、新体验层出不穷。

桃花源景区负责人陈镭友介绍，景区常态化开展山歌民歌、丝竹弹唱、跳竹竿舞、投壶等民族文化演出活动，不断提升文化品质；同时，开发苗绣、竹编、棕编等特色非遗旅游商品和文创产品，在丰富景区旅游文化的同时，促进非遗传承人和民间手工艺传人就业。

酉阳平均海拔800米，基于此打造“酉阳800”区域公用品牌，融合全县农林文旅等领域资源，为旅游消费注入新的动力。截至目前，酉阳已获评国家5A级旅游景区1个、国家4A级旅游景区7个、市级旅游度假区2个。

一块块叠层石“石上生花”，一栋栋吊脚楼焕发活力……一幅巴渝农文旅融合新画卷在酉阳徐徐展开。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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