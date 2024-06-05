本报广州6月4日电 （记者姜晓丹）为抢抓低空经济发展战略机遇，加快推动广州低空经济高质量发展，广州市人民政府办公厅日前印发《广州市低空经济发展实施方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。通航基础设施和飞行环境明显改善，以高端智能制造业为主导的产业体系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飞行服务保障能力明显提升，低空领域技术创新水平全国领先。

智能航空器销售方面，《方案》提到要向全球生产销售“广州造”的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升机等航空器制造业实现产值规模超1100亿元。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经