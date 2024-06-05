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夯实领跑的优势（记者手记）

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2024年06月05日06:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　产销量连续9年全球第一，2023年产销量占全球比重超过60%，全年累计出口120.3万辆，同比增长77.6%……10年来，我国新能源汽车产业从小到大、从弱到强，不仅构筑起全球产业竞争力，更给中国制造增添了新亮色。

　　发展新能源汽车，实现绿色低碳转型，10年前，世界各国几乎是站在同一起跑线上，在技术储备、产业积累等领域，西方发达国家还曾占据优势。为何中国新能源汽车能够异军突起、成为产业领跑者？

　　离不开高远的战略眼光。习近平总书记2014年在上海考察时指出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。总书记的重要指示，为中国汽车工业的发展指明了方向、描绘了蓝图。中国抓住汽车产业电动化、智能化转型的历史机遇，率先改换新赛道，培育新动能，依靠持续技术创新、完善的产业链供应链体系、有为政府和有效市场相结合，推动新能源汽车产业加快发展。

　　技术不成熟、生产成本高、产业链未形成、充电基础设施不健全、产品使用体验差、市场尚待培育、企业动力不足……为破解新能源汽车发展初期面临的一系列难题，有关部门在供需两端同步发力，先后推出70余项支持政策措施，有效调动了整车和上下游企业研发、生产、配套积极性，提升了新能源汽车市场竞争力和消费者体验，进而建立起结构完整、有机协同的产业体系，培育了全球最大的消费市场，让新能源汽车与相关行业互融共生、合作共赢。

　　我国先后放开新能源汽车准入门槛、取消乘用车外资股比限制，为汽车市场持续注入活力。放眼全球，没有一个国家的新能源汽车市场开放程度、竞争程度能与中国比肩。统计显示，2023年，跨国品牌、合资品牌、中国品牌新能源车企上市新车近90款。开放合作、充分竞争，更推动市场参与者大胆颠覆汽车行业传统的产品定义和定价体系，千方百计创新商业模式、用户运营模式，持续提升产品研发迭代速度，加速技术降本、规模降本、管理降本，铸就了中国汽车全球领先的竞争力。

　　坚定践行用户导向，围绕解决用户痛点，提升用户体验，中国新能源汽车企业可谓使出了浑身解数。从刀片电池、电池底盘一体化技术等结构创新，到续航1000公里的固态电池等电化学体系创新；从充电5分钟续航400公里的800伏高压碳化硅平台，到可油、可电、可混动、可增程的2000公里长续航插混/增程技术路线，中国新能源汽车在消除用户“里程焦虑”的道路上越走越快。从通过语音可实现整车几乎所有功能控制的智能座舱，到不依赖高精地图的城区NOA领航辅助驾驶；从国内首个量产上车端到端大模型，到全球首个AI数字底盘，中国新能源汽车智能化转型的脚步愈发坚定。

　　下一阶段，面对电池技术、人工智能技术的颠覆性变革，中国新能源汽车行业创新引领的步伐没有丝毫松懈。2027年，搭载能量密度超过400瓦时/千克全固态电池的新车将在上汽实现量产；AI+软件定义汽车、AI数字底盘、端到端大模型，也将推动汽车从智能终端转变为智能科技生命体。持续发挥政策优势与市场优势，加速技术迭代、服务升级、品牌向上，中国新能源汽车一定能夯实领跑的优势，为推动全球汽车产业电动化转型不断贡献中国力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月05日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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