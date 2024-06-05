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让休闲度假增添更多文化味（市场漫步）

王 珂
2024年06月05日06:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　进一步挖掘优秀传统文化的价值，提升休闲度假产品的文化味，让人们在休闲度假的同时感悟传统文化之美

　　

　　近日，文化和旅游部公示了新一批共22家国家级旅游度假区。近年来，文化和旅游部积极培育休闲度假旅游业态，推动建设高品质旅游度假区，此前已确定6批次共63家国家级旅游度假区。新一批国家级旅游度假区的公布，将更好满足人们的休闲度假需求。

　　当前，我国旅游消费需求升级趋势明显，休闲度假观念深入人心。旅游度假停留时间长，注重舒适度和体验感。各地紧跟消费新需求，建设好国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家级滑雪旅游度假地等品牌，不断丰富包括冰雪、海洋、露营、自驾、康养等一系列休闲度假产品，带动休闲度假旅游成为旅游市场新的增长点。据测算，“五一”假期，国家级旅游度假区游客总接待量1554.45万人次，同比增长11.5%，较2019年同期增长27.9%。

　　更好发展休闲度假旅游，是推动旅游业高质量发展的一项重要工作。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区”。与不断升级的度假休闲需求相比，我国休闲度假旅游产品的有效供给还有一定差距，无论是产品数量还是服务水平，都有提升空间。要继续聚焦快速发展的居民休闲度假旅游需求，提供更加多样化、高质量的休闲度假旅游产品。

　　丰富休闲度假旅游供给，要坚持以文塑旅、以旅彰文。据文化和旅游部数据中心统计，超过九成受访者表示会在旅游中进行文化消费。随着旅游消费升级，人们对旅游的认识不再只是“看山看水看风景”，开始向“观文品史、体验生活”转变，对精神文化的需求更加丰富。加大休闲度假旅游供给力度，要进一步挖掘优秀传统文化的价值，提升休闲度假产品的文化味，让人们在休闲度假的同时感悟传统文化之美。

　　丰富休闲度假旅游供给，要做好产业融合发展文章。相比其他旅游产品，休闲度假产品的场景和业态更加丰富，融合发展的空间更大。为改善游客体验、增加游客停留时间，不少度假区推行全场景、全环节、全业态的产业融合发展，例如特色餐饮进休闲街区、体育赛事进度假区等，不仅有效促进了文化和旅游消费，也带动了住宿、餐饮、交通等行业发展，更好发挥了旅游业的综合带动作用。

　　休闲度假旅游市场广阔。要继续充分结合文化遗产、主题娱乐、精品演艺、体育运动等相关产业，打造更加多元化的度假产品和精品演艺项目，为人民美好生活增添更多精彩。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月05日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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