本报记者 齐志明

干净的餐桌、可口的饭菜、透明的备餐间、温馨的就餐大厅……午饭时间，记者走进河北雄安新区容东片区南文营社区食堂，见到食堂工作人员正在忙碌有序地摆放各式菜品和风味小吃，家住附近的不少老年人在食堂用餐，边吃边唠家常。附近的“上班族”有些在二层风味小吃餐厅就餐，有些买好午饭打包带走。

家住南文营社区盛芳花园小区的80多岁老人段文林，回迁前是容城县胡村人。作为食堂的“常客”，他基本上每天中午都和老伴来这吃饭。“食堂菜品样式多，价格又实惠，饭菜很合胃口。从家里步行过来大约5分钟，很方便。”段文林说。段文林老两口就餐可享受二五折优惠，一份芹菜炒肉、一份小鸡炖土豆、一份西红柿炒蛋、一份米饭，打完折后实际支付5元。

去年1月，南文营社区食堂试营业，可同时容纳200人就餐。食堂一层是宽敞明亮的用餐大厅，食堂窗口的菜品非常齐全；二层是风味小吃餐厅，供应各类热销小吃。前来就餐的消费者能清楚地看到开放式厨房里的制餐过程，明厨亮灶让消费者吃得放心，消费安心。

“我们严格执行食品卫生要求，加大对餐饮服务从业人员的卫生健康管理，把好食品安全卫生和食材采购的关口。”南文营社区食堂负责人张一智说。

“2021年群众回迁以后，在走访中我们发现辖区内居民以老年人居多，他们大多数不与子女们同住，日常就餐困难。为了让老年人吃饭更方便，我们调研了很多地方的老年食堂，并结合本辖区实际，探索推行‘市场化+公益’的运营模式。”南文营社区党总支书记王伟肖说，社区食堂所有就业岗位优先录用回迁群众，让他们在家门口实现就业。

社区食堂对60周岁以上老年人给予优惠，不同年龄段老年人享受不同优惠折扣。食堂开业后受到社区群众的认可和欢迎，目前，食堂已有1700多名老年人完成实名认证，到食堂“刷脸”就可以吃饭。

在市场化经营方面，社区食堂运营方加大探索，采用“市场化+公益”运营模式，逐渐实现可持续化运行。“顺应市场需求，我们积极开拓新业务。一些小的公司没有食堂，我们就给他们提供送餐服务。同时，我们增加了年轻人喜欢的菜品，营业时间从早上6时到夜里12时，以满足上班族的就餐需求。食堂还开通了外卖业务，通过多个网络平台进行线上推广。目前，食堂运营平稳，收益良好。”张一智介绍，政府也给予了支持，减轻了不少负担。

为加强社区食堂党建引领建设，南文营社区党总支在食堂成立了党支部，定期开展党建活动，听取就餐群众意见，优化就餐环境，持续改善用餐品质，不断提升群众的满意度和幸福感。

《 人民日报 》（ 2024年06月05日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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