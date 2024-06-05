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 国家能源局：提升电力系统对新能源的消纳能力

2024年06月05日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：提升电力系统对新能源的消纳能力

科技日报北京6月4日电 （记者刘园园）4日，由国家能源局印发的《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》（以下简称《通知》）正式公布。

《通知》旨在提升电力系统对新能源的消纳能力，确保新能源大规模发展的同时保持合理利用水平，推动新能源高质量发展。

近两年，我国新能源发展进一步提速。据国家能源局公布的数据，截至2024年4月底，全国风电、光伏发电累计装机超过11亿千瓦，同比增长约38%，消纳需求大幅增加。要适应新能源高速增长形势，保障新能源高质量发展，就需要优化完善新能源消纳政策措施，夯实基础、巩固成果、改革创新，以高质量消纳工作促进新能源供给消纳体系建设。

《通知》提出了加快推进新能源配套电网项目建设、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展、充分发挥电网资源配置平台作用、科学优化新能源利用率目标4项重点任务。

在加快推进新能源配套电网项目建设方面，《通知》明确，对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。

根据《通知》，2024年开工的新能源配套电网重点项目包括川渝特高压交流工程、河北易县抽水蓄能电站配套500千伏送出工程、安徽亳州谯城500千伏输变电工程、黑龙江大庆实验平台500千伏输变电工程等37个项目。

为充分发挥电网资源配置平台作用，《通知》要求，电网企业要结合新能源基地建设，进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例；根据新能源消纳需要及时调整运行方式，加强省间互济，拓展消纳范围；全面提升配电网可观可测、可调可控能力；完善调度运行规程，促进各类调节资源公平调用和调节能力充分发挥；构建智慧化调度系统，提高电网对高比例新能源的调控能力；因地制宜推动新能源微电网、可再生能源局域网建设，提升分布式新能源消纳能力。

《通知》还强调，扎实做好新能源消纳数据统计管理。发电企业和电网企业要严格落实有关文件规定的风电场、光伏电站可用发电量和受限电量统计方法，统一新能源利用率统计口径。

(责编：杨曦、杨迪)
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