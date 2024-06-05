马爱平

原标题：加快智慧升级 推动旅游景区“厕所革命”

电视剧《我的阿勒泰》的热播，让新疆阿勒泰地区成了众多游客心中的旅游胜地。而随着出圈爆火和旅游人数的增加，相关旅游配套服务也引发热议。有网友称，“去阿勒泰旅游，上厕所真的会让人崩溃”。

那么，造成网友反映的厕所数量不足、环境欠佳等问题的主要原因有哪些？短时间和长远看，可从哪些方面入手解决这些问题？

旅游厕所建设考验景区智慧

作为景区公共服务中重要的一环，旅游厕所满足着游客的私密性要求，关系到游客的切身体验感，也考量着景区公共服务质量与温度。旅游厕所公共性的一面，要求它的设计应尽可能满足不同人群的多样化需求。从规划建设到管理维护，从男女厕位比到尊重使用者隐私，从提升如厕体验到平衡旅游旺季如厕难……一系列问题都考验着景区的智慧。

业内专家告诉记者，阿勒泰地区由于地理位置偏远，基础设施建设确实存在一定的短板。在旅游旺季，大量游客涌入，而厕所等公共设施的建设和维护却未能及时跟上，导致厕所使用紧张、卫生状况不佳等问题。

此外，部分景区厕所等公共设施长期无人管理，也使得游客的如厕体验大打折扣。

针对这些问题，业内专家建议，短期内，阿勒泰地区可以通过增加移动式厕所、优化区间车线路等方式来缓解如厕难的问题。同时，加强厕所的日常清洁和维护工作，确保厕所卫生状况。此外，还可以引入市场机制，吸引社会资本参与旅游基础设施的建设和运营，从而更快地解决厕所数量不足的问题。

从长远来看，阿勒泰地区需要加大在基础设施建设方面的投入，特别是在厕所等公共设施方面的投入。这不仅仅是为了满足游客的基本需求，更是提升旅游服务水平、增强旅游竞争力的关键。同时，要加强宣传教育，提高游客和当地居民对公共设施的保护意识，共同维护旅游环境的整洁和美丽。

推动数量增加向品质提升转变

很多旅游景区已经在努力推动旅游厕所由数量增加向品质提升转变。技术手段在这个过程中发挥着重要作用。例如，通过引入智能管理系统，景区可以实时监测厕所的使用情况，及时进行清洁和维护。景区可设置无障碍设施、母婴室等，使厕所更加人性化，采用环保材料和技术，能够使厕所更加环保、节能，满足游客的多样化需求。

阿勒泰地区也在积极推进“厕所革命”。据了解，近年来阿勒泰市已经投入大量资金用于新建和改造公厕，并配备了保洁员、提供免费厕纸、手机加油站等便民设施。这些举措体现了阿勒泰地区在提升旅游服务水平方面的决心。

清华大学无锡应用技术研究院生态设计与技术研发中心主任武洲认为：“现代景观、古典造园技术与传统文脉交相呼应形成的符号性元素，让厕所除了具备服务游客的功能外，成为局部景观的亮点。这些旅游厕所不仅让我们看到了其作为公共服务空间的价值，更重要的是让我们感受到了各地相关部门提升景区文化底蕴与管理水准、强化‘小厕所大民生’服务意识、提升国际竞争力的作为。”

此外，据记者了解，目前一些景区的智能屏幕会显示厕位是否有空闲、当天如厕人数、累计人数、整体用水量、用电量、氨气值、温度、湿度等数据。但是，这些智能厕所多为单体厕所，未在景区全面普及。

“只有景区所有的厕所都升级为智能厕所，接入整个景区智慧管理系统，分析这些大数据才能产生价值，提升景区运营管理的效率。”文化和旅游部旅游厕所国标修编组专家、组长侯亚军说，当前，旅游厕所的智能化正在快速推进。

“不少景区积极探索旅游厕所的智能化管理，如引进电子地图标注，解决游客找厕所难题；采用高科技进行污水废气处理，做到绿色低碳；收集客流情况，优化提高旅游厕所使用效率等。”北京市城市管理研究院高级工程师张援方建议，各景区应当持续推进旅游厕所智能化管理，利用互联网技术手段实现动态管理，实时收集旅游厕所卫生状况、游客反馈等指标数据，不断提升科学管理水平，增强景区吸引力。

(责编：杨曦、杨迪)

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