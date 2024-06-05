原标题：空气动力与未来飞行科普实验室揭牌

科技日报讯 （记者付毅飞）记者从中国航天空气动力技术研究院获悉，空气动力与未来飞行科普实验室5月30日在中国科学技术馆正式揭牌。实验室将致力于推动空气动力和特种飞行器的科普教育，激发大众尤其是青少年对航天大国重器背后基础技术和原理的探索热情。

据悉，实验室将搭建高新技术数字化科普仿真平台，展示未来新概念飞行器设计、空气动力数值模拟与性能评估、流场动态等；围绕空气动力学及未来飞行器等领域开发相关主题展览展品，同步搭建高新技术设施设备科普展示平台，展示空气动力学与无人机领域的科技实物；开发一系列互动式相关主题科学教育课程和研学实践活动，组织科技工作者走进科技馆与学校，以所学所研开展科技志愿服务，让社会大众特别是青少年在实践中了解和掌握航天知识。

该科普实验室由中国航天空气动力技术研究院与中国科学技术馆共建。本次合作旨在充分发挥双方在科研、科普与文化传播等方面的优势，以开放心态和创新机制，推动“科技链—产业链—人才链”深度融合，共同为“教育—科技—人才”一体化发展作出更大贡献。中国科学技术馆馆长郭哲、中国航天空气动力技术研究院党委书记王献雨参加当日举行的签约仪式。

中国航天空气动力技术研究院是我国最早建成的空气动力研究与试验基地，长期致力于空气动力学研究和特种飞行器设计制造，成功突破了多项国家重大工程、重点型号研制中的关键气动技术，有力保障了国家重大工程和重点型号研制。

(责编：杨曦、杨迪)

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