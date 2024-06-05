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我国基本建成“五位一体”洪水监测感知体系

2024年06月05日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：我国基本建成“五位一体”洪水监测感知体系

科技日报讯 （记者付丽丽）5月30日，在水利部举行的水旱灾害防御工作准备情况新闻通气会上，水利部信息中心副主任钱峰说：“预计今年主汛期我国旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多、趋广、趋频、趋强，致灾影响重。”

具体来讲，钱峰介绍，水情方面，长江中下游、黄河中下游、海河流域漳卫河和子牙河、松花江、辽河、太湖等可能发生较大洪水；旱情方面，内蒙古中东部、河北西北部、山西北部、陕西北部、宁夏、新疆北部、广东南部、广西南部、海南、云南中部南部等地可能发生阶段性干旱。

水利部副部长陈敏表示，今年是2023年厄尔尼诺事件形成的次年，极端天气可能会表现得更加明显。为此，水利部坚持“预”字当先，加快推动防洪排涝抗灾重大工程建设，东淀、文安洼、永定河泛区等8处蓄滞洪区建设项目全面开工，主要支流和中小河流治理、大中型病险水库除险加固、灾后水利工程设施恢复重建等有序推进。

预测预报是防汛工作的耳目和参谋。钱峰介绍，近年来，水利部持续提升雨水情测报能力，基本建成完备洪水感知体系。目前，可专线调度23颗公益性遥感卫星影像、2500架无人机航拍数据、15638个视频点位监控信息，并与15.5万个地面水文报汛站融合构建起“天、空、地、水、工”五位一体监测感知体系，具备滚动跟踪洪水演进、全方位实时感知洪水态势的能力。

陈敏指出，水库、蓄滞洪区等水工程科学调度，是防御流域洪水的重要手段。汛前，水利部针对2100余座大中型水库开展汛限水位核定工作，为实施水库科学调度打好基础；汛期将持续开展24小时线上汛限水位监管，针对来水特性、汛情和保护对象，精准采用正向和反向推演，以精准实施水工程统一联合调度。

陈敏强调，水利部将持续锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全的目标，打赢防汛抗旱这场硬仗。

(责编：杨曦、杨迪)
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