人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

产能下降价格上涨 生猪养殖步入盈利期

丁 蓉
2024年06月05日08:50 | 来源：证券日报
小字号

原标题：产能下降价格上涨 生猪养殖步入盈利期

近日生猪价格快速冲高，而体现生猪产能的核心指标能繁母猪存栏量，已经连续10个月回调，产能去化逐步见效，推动生猪价格上涨。

上海钢联农产品事业部生猪分析师吴梦雷在接受《证券日报》记者采访时表示：“自5月份以来，现货生猪价格开启超预期上涨模式，月度涨幅超2元/公斤。短期来看，连日的价格大涨对后期上行空间或有一定透支。长期来看，供需关系向好趋势不变。”

产能去化显效是涨价主因

对于生猪价格上涨的原因，中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示：“主要得益于产能去化显效。在本轮猪周期长期磨底中，产能去化时间已超1年，一些中小养殖户被淘汰出局，同时也有一些散养户主动减少养猪数量，生猪市场供应量压缩，这是猪价快速上涨的主要动力。”

根据农业农村部数据，4月份全国能繁母猪存栏数量为3986万头，自2023年6月份开始连续回调。相比2022年12月份高位的4390万头，下降9.20%。相比2021年6月份高位的4564万头，下降12.66%。

东兴证券分析师程诗月在最新发布的研报中表示：“从历史周期来看，能繁母猪产能去化8%以上，已经足以带来新一轮周期上涨，本轮周期拐点已现。”

对于生猪价格的后期走势，开源证券农林牧渔分析师陈雪丽表示：“当前市场生猪供给偏紧，短期猪价涨速过快，叠加出栏均重抬升，市场对2024年二季度猪周期反转强度产生担忧。我们结合能繁母猪存栏及各项生产指标对2024年二季度各月生猪及猪肉供给进行测算，并与2022年同期进行对比，发现2024年二季度能繁母猪存栏数量及配种率下降对生猪供给的影响强于母猪生产性能提升，2024年二季度生猪及考虑出栏均重抬升后的猪肉供给均低于2022年同期，因此，2024年二季度猪价有强支撑。”

企业精打细算降成本

此前生猪价格击穿行业成本，各大生猪养殖企业采取降本增效措施，取得积极成效。近日在接受调研时，生猪养殖两大头部企业不约而同地认真算起降本“细账”。

牧原股份今年全年平均生猪养殖完全成本目标为14元/公斤，公司方面表示，希望今年年底能降到13元/公斤，与去年全年平均成本15元/公斤相比，有2元/公斤的下降空间，这有望通过原粮价格下降带来的饲料成本下降以及养猪生产效率提升来实现。

温氏股份表示，年初至今，公司生产保持稳定，养猪成本控制较为理想。4月份公司肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤左右，环比下降0.2元/斤。成本环比下降主要是疫病防控效果显著、饲料原料价格下降等因素所致。

谈及猪周期，养殖企业更加理性。温氏股份方面表示：“未来行业提升盈利空间可能主要依靠成本管理。未来一段时间，养猪行业可能总体处于供需弱平衡、低盈利状态。对于企业而言，应该扭转‘以增量论英雄’的观念，转而多关注企业的成本控制能力，练好内功。”

牧原股份方面表示，要用新思维来看待行业周期。公司将持续通过管理和创新保持成本领先优势。

吴梦雷向《证券日报》记者表示：“生猪价格上涨的同时成本仍缓步走低，此消彼长下，养殖企业进入盈利期。”

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局公布端午粽子抽检结果 产品总体质量安全状况良好
　　人民网北京6月4日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，端午节前，市场监管总局在全国31个省（自治区、直辖市）组织开展粽子食品安全专项监督抽检，抽检结果显示粽子产品总体质量安全状况良好。 本次专项抽检共抽检粽子及原材料糯米450批次，重点覆盖超市、糕点店、小食杂店、批发市场、农贸市场、餐馆和网络平台等经营销售环节。…
嫦娥六号拍摄月背影像图发布
　　人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）6月4日，国家航天局发布嫦娥六号着陆器着陆月球背面拍摄的系列影像图，包括落月过程中降落相机拍摄的着陆区域附近影像、全景相机拍摄的着陆点影像。相关影像数据经鹊桥二号中继卫星传回，影像图由地面应用系统处理获得。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部