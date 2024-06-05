丁 蓉

原标题：产能下降价格上涨 生猪养殖步入盈利期

近日生猪价格快速冲高，而体现生猪产能的核心指标能繁母猪存栏量，已经连续10个月回调，产能去化逐步见效，推动生猪价格上涨。

上海钢联农产品事业部生猪分析师吴梦雷在接受《证券日报》记者采访时表示：“自5月份以来，现货生猪价格开启超预期上涨模式，月度涨幅超2元/公斤。短期来看，连日的价格大涨对后期上行空间或有一定透支。长期来看，供需关系向好趋势不变。”

产能去化显效是涨价主因

对于生猪价格上涨的原因，中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示：“主要得益于产能去化显效。在本轮猪周期长期磨底中，产能去化时间已超1年，一些中小养殖户被淘汰出局，同时也有一些散养户主动减少养猪数量，生猪市场供应量压缩，这是猪价快速上涨的主要动力。”

根据农业农村部数据，4月份全国能繁母猪存栏数量为3986万头，自2023年6月份开始连续回调。相比2022年12月份高位的4390万头，下降9.20%。相比2021年6月份高位的4564万头，下降12.66%。

东兴证券分析师程诗月在最新发布的研报中表示：“从历史周期来看，能繁母猪产能去化8%以上，已经足以带来新一轮周期上涨，本轮周期拐点已现。”

对于生猪价格的后期走势，开源证券农林牧渔分析师陈雪丽表示：“当前市场生猪供给偏紧，短期猪价涨速过快，叠加出栏均重抬升，市场对2024年二季度猪周期反转强度产生担忧。我们结合能繁母猪存栏及各项生产指标对2024年二季度各月生猪及猪肉供给进行测算，并与2022年同期进行对比，发现2024年二季度能繁母猪存栏数量及配种率下降对生猪供给的影响强于母猪生产性能提升，2024年二季度生猪及考虑出栏均重抬升后的猪肉供给均低于2022年同期，因此，2024年二季度猪价有强支撑。”

企业精打细算降成本

此前生猪价格击穿行业成本，各大生猪养殖企业采取降本增效措施，取得积极成效。近日在接受调研时，生猪养殖两大头部企业不约而同地认真算起降本“细账”。

牧原股份今年全年平均生猪养殖完全成本目标为14元/公斤，公司方面表示，希望今年年底能降到13元/公斤，与去年全年平均成本15元/公斤相比，有2元/公斤的下降空间，这有望通过原粮价格下降带来的饲料成本下降以及养猪生产效率提升来实现。

温氏股份表示，年初至今，公司生产保持稳定，养猪成本控制较为理想。4月份公司肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤左右，环比下降0.2元/斤。成本环比下降主要是疫病防控效果显著、饲料原料价格下降等因素所致。

谈及猪周期，养殖企业更加理性。温氏股份方面表示：“未来行业提升盈利空间可能主要依靠成本管理。未来一段时间，养猪行业可能总体处于供需弱平衡、低盈利状态。对于企业而言，应该扭转‘以增量论英雄’的观念，转而多关注企业的成本控制能力，练好内功。”

牧原股份方面表示，要用新思维来看待行业周期。公司将持续通过管理和创新保持成本领先优势。

吴梦雷向《证券日报》记者表示：“生猪价格上涨的同时成本仍缓步走低，此消彼长下，养殖企业进入盈利期。”

(责编：杨曦、杨迪)

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