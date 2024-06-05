人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

向“新”而行 江西上饶发展蓄势赋能逐“高”而进

2024年06月05日09:05 | 来源：人民网
小字号

人民网上饶6月5日电 （王绍绍）6月4日，全国经济媒体看江西调研采风活动继续推进，各媒体记者走进上饶市，在当地各大工业园区、企业、景区开展调研。

近年来，上饶市以“建设制造强市”为总目标，推进制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，以有色金属产业、光伏新能源产业、光学产业、锂电新能源产业和电子信息产业为主导，加速培育形成新质生产力。当地一批光伏企业发展迅速，江西彩虹光伏有限公司建设10座1000t/d光伏玻璃窑炉及配套生产线，填补了当地“光伏玻璃”领域的空白。

目前，当地正在进一步培育光伏新能源、新能源汽车、锂电新能源等战略性新兴产业，转型升级有色金属、新型建材等传统产业，布局新型储能、生物医药、干细胞等未来产业，2023年新增省级（培育、特色）产业集群5个，总数达18个。

新能源汽车是上饶市的新兴支柱产业之一，江西吉利新能源商用车有限公司自主研发小卡、轻卡系列产品，以“醇氢+电动”赋能城市配送物流场景；而蜂巢能源科技（上饶）有限公司则加快当地动力电池产业发展，持续推动储能材料、电芯工艺等核心技术产品的自主研发……

据介绍，上饶市是“新三样”产品的主要出口地之一，今年1-4月，当地“新三样”产品出口115亿元，太阳能电池出口114.8亿元、增长6.5%，锂电池出口1263万元，电动载人汽车出口235万元。其中，当地晶科能源股份有限公司的光伏组件出货量达到78.5GW，出货量第五次排名全球第一，全球市场市占率近15%。

近年来，当地正式获批上饶综合保税区，加快建设国家跨境电商综试区，积极争取设立“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、光伏发电“领跑者计划”等政策性补贴和扶持，加快退税进度，为相关企业海外投资建厂审批提供便利。

此外，上饶市依托域内开发区，加速建设园区平台。据了解，上饶全市开发区实现营业收入5579.2亿元，累计培育国家新型工业化产业示范基地2个，省级新型工业化产业示范基地5个。其中，上饶经济技术开发区入选全省数字化转型标杆开发区，促进当地产业集群和中小企业数字化转型升级。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：上调预期至5% 中国经济为何让IMF“刮目相看”
　　近日，国际货币基金组织（IMF）宣布上调今年中国经济增长预期至5.0%，与4月《世界经济展望》的预测相比，上调0.4个百分点。 对于上调的理由，IMF指出，这是因为一季度中国国内生产总值(GDP)增长强劲，并且近期采取了有关政策措施。…
数读中国 | 五组数据感受中部崛起澎湃动能
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部