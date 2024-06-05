人民网上饶6月5日电 （王绍绍）6月4日，全国经济媒体看江西调研采风活动继续推进，各媒体记者走进上饶市，在当地各大工业园区、企业、景区开展调研。

近年来，上饶市以“建设制造强市”为总目标，推进制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，以有色金属产业、光伏新能源产业、光学产业、锂电新能源产业和电子信息产业为主导，加速培育形成新质生产力。当地一批光伏企业发展迅速，江西彩虹光伏有限公司建设10座1000t/d光伏玻璃窑炉及配套生产线，填补了当地“光伏玻璃”领域的空白。

目前，当地正在进一步培育光伏新能源、新能源汽车、锂电新能源等战略性新兴产业，转型升级有色金属、新型建材等传统产业，布局新型储能、生物医药、干细胞等未来产业，2023年新增省级（培育、特色）产业集群5个，总数达18个。

新能源汽车是上饶市的新兴支柱产业之一，江西吉利新能源商用车有限公司自主研发小卡、轻卡系列产品，以“醇氢+电动”赋能城市配送物流场景；而蜂巢能源科技（上饶）有限公司则加快当地动力电池产业发展，持续推动储能材料、电芯工艺等核心技术产品的自主研发……

据介绍，上饶市是“新三样”产品的主要出口地之一，今年1-4月，当地“新三样”产品出口115亿元，太阳能电池出口114.8亿元、增长6.5%，锂电池出口1263万元，电动载人汽车出口235万元。其中，当地晶科能源股份有限公司的光伏组件出货量达到78.5GW，出货量第五次排名全球第一，全球市场市占率近15%。

近年来，当地正式获批上饶综合保税区，加快建设国家跨境电商综试区，积极争取设立“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、光伏发电“领跑者计划”等政策性补贴和扶持，加快退税进度，为相关企业海外投资建厂审批提供便利。

此外，上饶市依托域内开发区，加速建设园区平台。据了解，上饶全市开发区实现营业收入5579.2亿元，累计培育国家新型工业化产业示范基地2个，省级新型工业化产业示范基地5个。其中，上饶经济技术开发区入选全省数字化转型标杆开发区，促进当地产业集群和中小企业数字化转型升级。

(责编：王仁宏、吕骞)

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