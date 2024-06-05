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中央企业高标准履行社会责任“路线图”出炉

2024年06月05日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电（记者黄盛）记者从国务院国资委获悉，《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》（以下简称《指导意见》）于近日发布。

《指导意见》明确，到2025年，中央企业社会责任工作体系更加规范成熟，社会责任理念与企业经营管理进一步深化融合，涌现一批优秀履责典范，形成若干典型履责模式。中央企业高质量发展的根基更加坚实，科技创新、产业引领、安全支撑作用发挥更加突出，在国家现代化建设全局中的功能价值更加凸显。

业内人士认为，《指导意见》对新时代中央企业社会责任工作作出部署，能够鼓励构建具有企业特色的社会责任管理实践模式，探索数字化赋能社会责任管理实践。将社会责任理念融入产业链、供应链、价值链管理，积极带动上下游企业、合作伙伴和广大用户共同履责，构建社会责任生态圈。

《指导意见》从“四个维度”界定了中央企业高标准履行社会责任的基本内涵。

国资委社会责任局相关负责人介绍，“夯实企业高质量发展根基”是高标准履行社会责任的基础前提；“增强服务经济社会发展能力”与“提升服务人民美好生活水平”是发挥功能价值的必然要求；“培育国际竞争合作新优势”是助力全球可持续发展、推动构建人类命运共同体的重要途径。四个维度从企业自身发展到社会发展和人民需要，再到全球可持续发展，层层递进、互相促进，共同构成中央企业高标准履行社会责任的基本内涵。

据了解，对国资央企而言，社会责任理念契合我国绿色发展、碳达峰碳中和、现代化治理、共建人类命运共同体等一系列发展要求。为此，国务院国资委在近年来，从宏观管理层面不断建立健全ESG（即社会责任）生态体系，特别是2022年3月，国务院国资委成立社会责任局，明确提出要“抓好中央企业社会责任体系构建工作，指导推动企业积极践行ESG理念，主动适应、引领国际规则标准制定，更好推动可持续发展”，释放出积极推进企业ESG体系建设的明确信号。

之后，国务院国资委相继印发了《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究课题相关情况报告》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》和《央企控股上市公司ESG专项报告参考模板》，为央企控股上市公司提供了基础指标和格式参考，便于央企控股上市公司进行具体的信息披露工作。此次明确基本内涵后，将逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。

《指导意见》还明确，切实加强环境、社会和公司治理工作，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，积极把握、应对ESG发展带来的机遇和挑战；推动控股上市公司围绕ESG议题高标准落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公司治理，加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同；推动海外经营机构在海外经营管理、重大项目实施中将ESG工作作为重要内容，主动适应所在国家、地区ESG规范要求，强化ESG治理、实践和信息披露，持续提升国际市场竞争力。

围绕企业绿色低碳发展，安永全球管理委员会成员陈凯表示：“绿色低碳是新质生产力的重要特征，发展新质生产力与国家‘双碳’和全球可持续发展目标相辅而行。随着中国企业全球发展进入新阶段，企业践行绿色发展理念，既提升了市场竞争力和中国品牌形象，也为全球可持续发展贡献了中国力量。”

“央企要在ESG实践中实现新作为，准确把握在新时代新征程上的战略定位，在推动绿色发展、科技创新、共同富裕等重大议题中积极作为，把自身发展与社会进步，环境改善有机结合，不断创造更大的产业价值、环境价值、社会价值。”也有专家表示，中央企业要在参与我国ESG体系建设中表现新担当，立足国资央企实际与ESG的监管机构、研究机构、中介机构等加强交流合作，积极参与构建具有中国特色与国际准则接轨兼容的ESG信息披露规则，ESG绩效评价方法和ESG投资指引等，为我国ESG健康发展贡献央企的力量。

(责编：王仁宏、吕骞)
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