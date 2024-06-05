人民网记者 车柯蒙

5月底，新能源汽车市场再迎政策利好。国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》（以下简称《方案》），其中提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，《方案》对新能源汽车市场而言是重大利好，有利于进一步促进新能源汽车市场消费。

今年以来，新能源汽车市场频迎政策“红包”。

4月，商务部、财政部等七部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。其中提到，对报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车并购置新车的消费者给予补贴；其中，购置新能源汽车补贴1万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴7000元。

近日，财政部发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》（以下简称《通知》），下达各省（区、市）2024年财政贴息和奖补资金，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。

根据《通知》，2024年汽车以旧换新补贴年度资金总额为近112亿元。《通知》明确，该预算项目总体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

税费支持政策方面，在今年1月1日起实施的税收政策中，在支持新能源汽车产业发展、促进汽车消费方面，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

与此同时，结合新能源汽车技术进展情况，我国调整了减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。2024年1月1日起，2023年12月31日前已进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》且仍有效的车型将自动转入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》。

此外，今年5月，工信部等五部门联合启动2024年新能源汽车下乡活动，业内认为，在新能源汽车下乡与以旧换新双重政策利好下，新能源汽车销量将进一步增长。

从市场反响来看，在“以旧换新”政策助力下，车市“淡季不淡”。5月份，新能源车企销量环比集体增长：比亚迪5月新能源汽车销量33.18万辆，1至5月，比亚迪新能源汽车销量累计127.13万辆，同比增长26.80%；理想汽车以超过3万辆的销量继续在造车新势力中领跑，公司5月交付新车35020辆，同比增长23.8%；蔚来5月交付量创历史新高，达2.05万辆，同比增长233.8%，环比增长31.5%；极氪5月交付量同样创下历史新高，达到1.86万辆，同比增长115%，环比增长16%。

数据显示，4月上半月，中国新能源车的零售渗透率首次超过50%；5月第三周，新能源车的上险渗透率也首次突破50%……据乘联会测算，截至2023年，国内乘用车保有量约为2.6亿辆，其中国三及以下排放标准的车辆为1583万辆，占比6%。此部分乘用车主置换新车需求较强，政策支持下，有望拉动约百万辆级别的相关购车消费，带来千亿元以上的年消费增量。

(责编：王仁宏、吕骞)

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