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邮储银行小额贷款累计投放突破10万亿元

2024年06月05日10:15 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行小额贷款累计投放突破10万亿元！

中国邮政储蓄银行自成立以来，始终坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，致力于为广大农户、个体工商户和小微企业主提供便捷高效的融资服务，用持之以恒的行动彰显国有大行责任担当，落实好“五篇大文章”，助力城乡居民追求美好生活。截至2024年5月末，邮储银行专注服务农户和个体工商户的小额贷款累计投放突破10万亿元，服务客户超7000万人次，笔均金额仅十余万元，切实满足普惠金融小额资金需求，做好服务乡村振兴主力军。

扎根“三农”沃土 倾力支持广大农民增收致富

邮储银行依托遍布城乡、深度下沉的服务网络，长期扎根农村、服务农民，不断创新金融产品和服务模式，着力破解农村普惠信贷服务难题。

一方面，积极开展农村信用体系建设。发挥线上数据和线下网络力量，扎实推进信用村建设和信用户评定，因地制宜打造“党建+信用村”“产业+信用村”等特色服务模式，不断推进信用村网格化深耕。截至2024年5月末，建成信用村超30万个，评定信用户超千万户；信用村小额贷款本年净增超600亿元。另一方面，精准服务乡村特色产业。创新“产业贷”服务模式，“一产业一方案”精准适配特色产业资金需求，邮银协同为乡村特色产业提供“寄递+电商+金融”一揽子综合服务，助力千乡万村小产业实现高质量发展。截至2024年5月末，产业贷余额超2000亿元，累计投放超3500亿元。

情系千家万户 为小微商户创业就业“保驾护航”

个体工商户等小微主体，一头连着人间烟火，一头连着百姓生计，是市场经济的“毛细血管”和“神经末梢”。邮储银行积极服务小微市场主体。

一方面，打造商圈特色金融服务模式。聚焦不同地区不同行业小微商户的实际需求和经营特点，制定专属业务方案，实现对商户客群的全生命周期管理和综合化金融服务，助力小微商户追逐创业梦想。截至2024年4月末，普惠型个体工商户和小微企业主贷款余额超1.1万亿元。另一方面，大力发展创业担保贷款。深化与地方财政、农业农村、人社等政府部门的合作，积极向符合条件的残疾人、退伍军人、高校毕业生、新市民等群体提供信贷资金支持，扶持其创业就业。截至2024年5月末，累计投放创业担保贷款超4000亿元，支持创业人员140万人次。

强化数据驱动 跑出服务实体经济加速度

近年来，邮储银行紧跟农业农村和小微客群金融需求变化，积极发挥金融科技力量，大力推进小额贷款数字化转型和集约化改革，打造全流程数字金融服务模式，极大提升客户服务体验。

在线下，邮储银行以移动展业设备为载体，推动小额贷款实现从贷款申请、审查审批、支用放款到贷后管理全流程数字化。客户经理携带移动展业设备，即可上门为农户办理金融服务，切实将金融服务送至田间地头，送进千家万户。截至5月末，小额贷款95%的业务实现线上支用。在线上，邮储银行将大数据技术与深耕零售市场多年的服务经验相结合，启动三农主动授信项目，通过对庞大的存量零售客户进行精准画像、主动授信，为客户提供一键申请、秒批秒贷的极简客户服务体验。截至5月末，“三农”主动授信项目贷款余额超1600亿元。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。站在新的起点上，邮储银行将不断创新金融服务模式，加大对广大农户、个体工商户和小微企业主的扶持力度，提升小额贷款服务质效，努力在推进乡村全面振兴中展现新作为、作出新贡献。

(责编：董童、杨迪)
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