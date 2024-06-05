原标题：农业银行推进支付服务示范区建设 打造便捷支付新模式

农业银行聚焦“食、住、行、游、购、娱、医”等生活服务场景，坚持“管理规范、宣传统一、标识醒目、渠道多元、流程便捷”建设理念，积极组织各分支机构推进支付服务示范区建设，通过升级各支付场景内商户外卡受理功能、布放自助机具、增设咨询中心等方式，打造便捷支付新标杆。截至目前，农业银行在天津、山西、湖南等分行先后建成19个支付服务示范区，累计接待消费者超百万人次。

坚持整体布局，优化支付环境。农业银行整合多种支付渠道，持续推进示范区科技赋能，畅通“卡”路、“码”路、“币”路，完善外卡刷卡、扫码支付、外币兑换、现金使用等多元化支付服务，覆盖购物、餐饮、交通等多类别场景。对示范区网点进行改造优化，提供美元、欧元、日元、英镑、港币等外币兑换业务；自助机具提供中英文语言界面，规范张贴可受理的外卡卡种标识；对商户POS机具进行外卡受理升级改造，统一摆放现金收付和外卡受理标识，对商户收银员进行设备使用培训，确保外卡支付顺畅；增设外币代理兑换点，规范张贴本外币兑换标识，加强外币兑换服务引导推介。主动对接出租车公司、示范区周边市场和商铺等，加大“零钱包”投放力度。

坚持因地制宜，提升服务水平。农业银行结合各地实际，将支付服务方式与创新探索相融合，持续开展精细化、便民化金融服务。农行天津分行聚焦外籍来华人员和老年人等群体生活场景，在当地人民银行指导下建成天津海信商业广场外卡受理示范区，为责任区内20个集中收银台和40多台移动POS机具开通受理全渠道外卡。农行福建分行在马尾船政文化园增设自助机具，在连江黄岐口岸、马尾琅岐口岸增设自助机具，在口岸周边4个网点提供新台币现钞兑换服务，打造聚合支付与数字人民币应用场景，成为首家在对台口岸落地现金服务的商业银行。农行湖南分行持续提升张家界天门山、黄石寨景区示范区支付服务水平，积极搭建“智慧旅游”平台，升级改造30家商户POS机具，布放28台自助售票机，为商户配置能进行移动支付的聚合码和“零钱包”，多方位满足外籍来华人员支付结算需求。

农业银行将始终秉承“以客户为中心”的经营理念，扎实开展支付服务示范区建设工作，积极探索更有广度、更深层次的支付服务新模式，充分发挥示范区辐射引领作用，为构建便捷高效的支付服务体系贡献积极力量。

(责编：董童、杨迪)

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