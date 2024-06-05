人民网北京6月5日电 （记者王仁宏）2024年6月5日，生态环境部在六五环境日国家主场活动上，正式发布《2023中国生态环境状况公报》，用全面翔实准确的监测数据客观反映了2023年全国生态环境状况及变化情况，全方位展示了2023年全国生态环境保护进展和成效。

公报显示，2023年，生态环境部会同有关部门和各地区，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，大力推进美丽中国建设，生态环境质量实现稳中改善。

全国环境空气质量保持长期向好态势。339个地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为30微克/立方米，好于年度目标近3微克/立方米，“十三五”以来累计下降28.6%。全国优良天数比例为85.5%，扣除沙尘异常超标天后为86.8%，好于年度目标0.6个百分点。京津冀及周边地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域PM2.5平均浓度同比分别下降2.3%、下降6.5%。

全国地表水环境质量持续向好。优良（Ⅰ-Ⅲ类）水质断面比例为89.4%，同比上升1.5个百分点，“十三五”以来实现“八连升”，累计上升21.6个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为0.7%，同比持平，“十三五”以来累计下降7.9个百分点。重点流域水质改善明显，长江、黄河干流全线水质稳定保持Ⅱ类，海河流域水质由轻度污染改善为良好。重点湖库和饮用水水源水质保持改善态势，全国地下水水质总体保持稳定。

全国管辖海域海水水质总体稳中趋好。一类水质海域面积占管辖海域面积的97.9%，同比上升0.5个百分点。近岸海域水质持续改善，优良（一、二类）水质面积比例为85.0%，同比上升3.1个百分点，“十三五”以来累计上升12.1个百分点；劣四类水质面积比例为7.9%，同比下降1.0个百分点，“十三五”以来累计下降3.4个百分点。

全国土壤环境风险得到基本管控，土壤污染加重趋势得到初步遏制。农用地土壤环境状况总体稳定，受污染耕地安全利用率达到91%以上。重点建设用地安全利用得到有效保障。

全国自然生态状况总体稳定。生态质量指数（EQI）值为59.6，生态质量综合评价为“二类”，与2022年相比无明显变化。生物多样性较丰富、自然生态系统覆盖比例较高、生态结构较完整、功能较完善。全国陆域生态保护红线面积约占陆地国土面积30%以上。

全国城市声环境质量总体向好。功能区声环境昼间、夜间达标率分别为96.1%、87.0%，同比分别上升0.1个百分点、0.4个百分点，“十三五”以来分别上升3.9个百分点、13.0个百分点。

全国核与辐射安全态势总体平稳。辐射环境质量和重点核设施周围辐射环境状况总体良好。

(责编：王仁宏、吕骞)

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