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中消协发布家电以旧换新消费提示

2024年06月05日13:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者孙博洋）今年以来，随着推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的实施，家电以旧换新在各地陆续展开，就此中消协发布消费提示，并认为家电以旧换新利国惠民。

家电超期服役危害多

根据2020年中国家用电器协会发布的《家用电器安全使用年限》系列团体标准来判断，常用家用电器安全使用年限建议如下：电冰箱、微波炉、电风扇为10年，彩电及空调为8-10年，洗衣机、热水器、家用净水机、电热毯、燃气灶、智能坐便器、吸尘器为8年，电压力锅、电饭煲为5年。

中消协提示，超过安全使用年限的家电产品可能存在零部件和电路老化等问题，增加了发生漏电、短路、火灾等安全隐患的可能性；老化的家电产品通常能耗较高，能源利用率低下，使用过程中会浪费大量电能，增加能源消耗和电费支出；老化的家电产品可能存在有害物质释放等问题，对环境造成污染和负面影响，不利于环境保护和可持续发展。

绿色智能家电实惠多

在新技术赋能下，家电智能化水平显著提高，同时更加注重节能环保。

中消协提示，对比旧产品，新的家电产品更节能，性能也更好，可以满足更丰富、更多层次的消费需求。目前主流的电冰箱大多采用更高效的变频压缩机、更精确的温湿度控制技术，乃至创新的人工智能技术，不仅更加节能，而且保鲜效果更好、保存时间更长。洗衣机可以自动感知衣物的重量、脏污程度，精准投放洗涤剂，自动选择水量、洗涤程序，更加节能省水，而且具有比过去产品更丰富的功能，针对一些以前不便在家清洗的衣物，比如羽绒服、羊毛、丝绸等，都设有专门的洗涤程序，消费者在家也可以洗得很干净。采用了更加高效的压缩机、换热器和智能控制算法的空调不仅更节能，舒适性也更好，吹出来的风更柔和，有些产品甚至可以为用户定制健康舒适的空气解决方案。

通过正规渠道来换新

当前，各地政府相继出台了家电以旧换新的补贴政策，各平台、企业也通过折价券、回收补贴或折扣等形式提供了优惠活动，消费者在购买新款家电时，可用旧家电抵扣相应金额。如湖北省发放3.5亿元补贴资金，实施绿色智能家电家居以旧换新，山东省启动“2024家电焕新消费季”，省级财政安排2亿元资金，采取以奖代补的方式支持各市开展家电以旧换新工作等。

中消协提醒对于有换新需要的消费者，要事先了解所在地政府及有关部门出台的相关政策，了解各平台、企业的优惠活动，优先选择品牌家电企业的官方网站或专卖店、知名电商平台、大型家电商场或连锁店，这些渠道通常具有较严格的产品审核和售后机制。在购买前要仔细检查产品包装和标识，确保包装完好无损，标识清晰可辨；查证产品型号、规格、认证证书等相关产品信息；注意留存聊天记录、购物发票等消费凭证。

中消协相关负责人表示，家电以旧换新不只是一笔经济账，还是一笔环境账、资源账，中国消费者协会倡导广大消费者选择绿色、低碳的消费方式，积极参与家电以旧换新活动，共享绿色智能美好生活。

(责编：王仁宏、吕骞)
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