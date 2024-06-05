人民网北京6月5日电 （欧阳易佳）天地一体化生态环境监测网络、珍稀动植物实时监测……随着大数据、物联网、人工智能等数字技术迅速发展，用数字科技“扮靓”环境、守护绿水青山的生态治理创新实践正在各地蓬勃展开。

业内人士认为，以数字化、信息化、智能化赋能生态文明建设，是提升现代环境治理能力、构建美丽中国数字化治理体系、促进新质生产力发展、建设绿色智慧的数字生态文明的重要内容。

近日，以“AI+时代：智慧环境·向新发展”为主题的2024“玲珑论坛”举行，论坛围绕发展新质生产力布局产业链，推动人工智能等技术与实体经济深度融合，促进更多示范性应用场景落地。

北京市海淀区生态环境局副局长刘晓东认为，智慧环境的建设并非易事，需要面对数据获取、技术应用和人才培养等多方面挑战。各单位需要加强合作，共同加快推动智慧环境的发展，同时加强跨部门跨地区的数据共享和合作，打破信息壁垒，实现数据的最大化应用。

北京大学环境科学与工程学院党委书记李振山表示，人工智能等先进技术的融入，不仅极大地提升了对环境问题的监测、预警与响应能力，更为实现精准治污、智慧管理开辟了新的路径。随着技术的不断成熟，人工智能在环境学科中的应用将更加广泛和深入。以AI技术为核心，促进生态环境治理的智能化、高效化，为实现碳中和目标、推动绿色低碳发展提供强有力的科技支撑。

全联环境服务业商会会长、清新环境总裁李其林表示，当前环境产业正处在向高质量发展转型爬坡的关键时期，挑战和机遇并存，主动拥抱人工智能，借助前沿科技强大的赋能效应激活产业“脉络”，丰富应用场景，加速孕育新业态新模式，对推动产业进步来说具有重要意义。

(责编：王仁宏、吕骞)

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