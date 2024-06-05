6月5日，中国商飞公司一架ARJ21支线飞机和一架C919大型客机，分别从上海浦东机场和山东东营机场起飞，经过1个多小时的飞行，圆满完成首次加注可持续航空燃料（SAF）演示飞行任务，展现了加注SAF后两型国产商用飞机的良好飞行性能。

据了解，本次商飞加注的生物航煤由中国石化镇海炼化用俗称“地沟油”的餐余废油加工而成，采用的是中国石化石油化工科学研究院自主研发的生产技术。

中国石化相关负责人表示，用“地沟油”作为原料生产生物航煤，最大的难点在于地沟油含有大量的脂肪酸类化合物，其含氧量高，氧分子直接影响炼化装置催化剂的活性和稳定性。为此，中国石化自主开发了专用催化剂和工艺，并在镇海炼化建成我国首套生物航煤工业装置，实现了规模化生产。该套生产装置年加工能力为10万吨，若满负荷运行，一年基本能消化掉一座千万人口城市回收来的“地沟油”，不仅实现废弃物资源化利用，每年还能减排二氧化碳约8万吨。此前，中国石化生产的生物航煤已应用于波音和空客部分机型。中国商飞公司于2022年起开始筹划可持续航空燃料适航机型技术攻关、装机验证工作，于2024年成功获得适航批准，本次试飞填补了国产生物航煤在国产机型上的空白。

该负责人还介绍，2009年，中国石化正式启动生物航煤研发工作；2013年4月24日，加注中国石化生物航煤的东方航空空客320型飞机成功试飞；2014年2月，中国第一张生物航煤生产许可证落户中国石化，我国生物航煤也因此正式迈入产业化和商业化阶段；2015年3月，中国石化生物航煤完成首次客运商飞，中国成为世界少数几个拥有生物航煤自主研发生产技术并成功商业化的国家；2017年11月，完成首次客运跨洋飞行，进一步推动我国在生物航煤的商业化应用进程；2022年5月，通过可持续生物材料圆桌会议RSB认证；2022年12月，完成首次货运国际飞行，开启了可持续燃料绿色航空新里程。

“未来，中国石化将继续推动生物航煤等可持续航空燃料的研发和应用，在全国乃至全球范围内推动生物航煤全产业链的完善，带动全产业链向绿色低碳转型。”该负责人说。

(责编：董童、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经