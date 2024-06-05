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六五环境日：逐“绿”而行 厚植美丽中国底色

人民网记者 杜燕飞
2024年06月05日14:21 | 来源：人民网
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今日，以“全面推进美丽中国建设”为主题的2024年六五环境日如约而至。当前，美丽中国建设越来越成为大家的自觉行动，各地逐“绿”而行，持续推进绿色低碳转型发展，以产业“含绿量”提升发展“含金量”，一批批绿色矿山、绿色港口不断涌现，成为建设美丽中国的生动注脚。

——矿在绿中藏，绿色矿山建设全面推进。初夏时节，站在钱家店铀矿矿区远眺，绿色草原间有规律地排放着一个个蓝、绿色“盒子”，羊群在旁边悠闲地吃着草。很难想象，铀矿床就在这片绿色草原下面。

中核通辽铀业钱家店铀矿矿区。受访者供图

中核通辽铀业钱家店铀矿矿区。受访者供图

“作为我国首座自主研发建设的环境友好型地浸铀矿山，我们创新采用‘二氧化碳+氧气’原地浸出采铀工艺，只需在地表打孔，从绿色‘盒子’里的注液孔中注入含有二氧化碳和氧气的水溶液，溶解地下矿石中的铀矿物，再从蓝色‘盒子’里的抽液孔中抽取含铀水溶液，进行水冶处理，加工成铀的初级产品，提取铀之后的尾液又重新配置成溶液再注入地下矿层。这种集采、选、冶于一体的工艺，不产生废渣，废水量也大大减少，不影响地表正常种植，安全又环保。”中核通辽铀业钱家店矿区工作人员表示，矿区还采用了熄灯工厂绿色管理形式，应用光导照明技术，主要采光没有能耗。

近年来，作为建设美丽中国的重要“行动者”，越来越多的矿山推动资源开发利用与生态环境保护协调发展。日前，自然资源部等七部门联合印发的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》要求，全面推进绿色矿山建设，加快矿业绿色低碳转型发展。

专家表示，绿色矿山建设是一项系统工程，各地在绿色矿山开采中，要将科学有序性、环境可控性、生态可持续性等理念融入矿山全生命周期，把单个矿山纳入到大流域、大自然生态系统中统一考量、统一治理，走可持续发展之路，实现资源、环境、经济、社会综合效益最优，擦亮美丽中国绿色底色。

——逐“绿”而行，绿色港口建设稳步推进。6月的黄骅港，作为我国西煤东运、北煤南运的第一大下水港，在厂区“莲园”内，一尾尾锦鲤在水里欢腾，水面上不时有水鸟飞过。“这里原是建筑垃圾堆场，现已改造成‘三湖两湿地’水系中的人工湖生态公园，实现了压舱水、含煤污水及雨水的有效收集、处理和利用。”国家能源集团黄骅港务公司生产保障中心生态环境科的李冬说。

西煤东运、北煤南运的重要枢纽港口黄骅港。受访者供图

西煤东运、北煤南运的重要枢纽港口黄骅港。受访者供图

为治理好煤尘污染，其自主研发本质长效抑尘系统，在翻车机卸煤过程中进行分层洒水，实现粉尘颗粒的有效附着，使煤尘固化，实现了运输、堆存、装船作业全过程粉尘控制。同时，利用皮带机洗带装置、煤制饼等一系列技术，实施“翻、堆、转”一整套粉尘治理工程，解决了生产现场粉尘排放和煤泥无序排放问题，从源头上抑制煤尘产生。此外，建有48座筒仓储存煤炭，形成最多可储存144万吨的世界最大储煤筒仓群，避免了堆取料作业过程产生扬尘。

专家表示，港口是能耗大户，在“双碳”背景下，绿色转型成为港口高质量发展的必由之路。下一步，要进一步健全节能减排政策机制，推动以清洁低碳能源体系为核心的港口减污降碳协同发展，推动能源利用效率的大幅提升，实现港口绿色、智慧、安全发展。

环境就是民生。当前，各地以产业“含绿量”提升发展“含金量”，书写美丽中国“绿色答卷”。生态环境部等多部门近期联合印发《关于深入开展“美丽中国，我是行动者”系列活动工作方案》，推动美丽中国建设全民行动，不断激发全社会共同呵护生态环境的内生动力。

生态环境部相关负责人表示，2024年，将突出精准、科学、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强固体废物和新污染物治理，积极推进美丽中国先行区建设。

(责编：王仁宏、吕骞)
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