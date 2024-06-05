新华社上海6月5日电（记者戴小河、贾远琨）6月5日，中国商飞公司的一架ARJ21支线飞机和一架C919大型客机，加注可持续航空燃料（SAF），分别在上海和东营完成演示飞行。这是国产商用飞机首次加注SAF演示飞行，展现了国产商用飞机良好的飞行性能。

SAF是一种由可再生原料制成的液体航空替代燃料，与传统航空燃料相比，其在全生命周期内最高可降低80%的碳排放量。应用SAF是当前民航运输业应对全球气候变暖、进行碳减排的一项重要措施。目前，国际主流飞机制造商和全球各大航空公司、科技企业都在深入研究SAF的实际应用。我国有十余家企业和研究机构在开展SAF研发和生产，多家航空公司已使用国产SAF进行了商业测试飞行。

中国商飞公司自2022年开始筹划SAF在国产商用飞机上的应用，深入研究国内外SAF技术标准、试验试飞方法，组织开展SAF技术攻关、装机验证工作，并于2024年2月获得中国民航局适航批准。

国产商用飞机演示飞行所使用的SAF采用中国石化自主研发生物航煤生产技术，原料来自餐余废油。餐余废油经回收处理后在中国石化镇海炼化建成的国内首套生物航煤工业装置进行加工，产出生物航煤，实现绿色资源化利用。

(责编：卫嘉、白宇)

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