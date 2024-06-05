近日，国际金融论坛（IFF）宣布正式启动第五届“IFF全球绿色金融奖”评选。本届“IFF全球绿色金融奖”面向全球广泛征集在推进经济模式绿色转型、助力环境污染治理、促进节能减排以及应对全球气候变化等方面发挥显著作用，为实现全球可持续发展目标做出积极贡献的机构及创新性解决方案。征集范围涵盖政策设计、制度构建、产业转型策略、金融服务创新、先进技术应用以及人才培养等多个维度和领域，共设置10名年度奖及10名创新奖。

据介绍，“IFF全球绿色金融奖”由国际金融论坛（IFF）于2020年发起设立，旨在对全球绿色金融领域取得突出成绩的机构及创新性解决方案进行表彰和奖励，并致力于通过金融手段积极推进全球绿色发展的国际性重要奖项。截至目前，该奖项已连续成功举办四届评选活动，获得了社会和业界的广泛好评及联合国等多个国际组织的赞誉。

该奖项的参评机构和项目来自全球多个国家和地区，涵盖了金融机构、资本市场基础设施机构以及能源、电力等多个行业和企业，已累计评选出年度奖40家机构、创新奖30个项目，以及特別贡献奖等奖项。

(责编：董童、吕骞)

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