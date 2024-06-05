原标题：国际金融论坛启动首届“一带一路”国际合作奖

国际金融论坛（IFF）联合丝路国际联盟（SRIA）近日宣布正式启动首届“一带一路”国际合作奖。

为鼓励多元主体积极参与共建“一带一路”倡议下的国际合作，推动建设开放型世界经济，为世界经济复苏、全球治理改善、实现可持续发展做出贡献，国际金融论坛（IFF）联合丝路国际联盟（SRIA）发起创立“一带一路”国际合作奖。该奖项旨在对全球范围内积极参与符合共建“一带一路”倡议的各类国际合作项目的机构以及创新性的合作项目进行表彰和奖励。

该奖项面向全球，重点关注和鼓励那些通过国际合作促进“五通”，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，推动实现消除贫困、基础设施建设、经济增长转型升级、防治环境污染、应对气候变化实现可持续发展的项目、机构和创新解决方案。

首届“一带一路”国际合作奖设置年度奖20名，评奖结果将于2024年11月24日在丝路国际联盟大会上正式发布。

丝路国际联盟（SRIA）由国际金融论坛（IFF）于2016年9月2日在IFF 2016年全球年会正式发起，并于2017年6月17日正式成立。

(责编：董童、杨迪)

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