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5月收货量同比上升超72% 阿勒泰爆火带动公路货运量增长

2024年06月05日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者乔雪峰）天高云淡、广袤草原、羊群牧场……热播剧《我的阿勒泰》通过一个个唯美的镜头，将新疆阿勒泰地区蕴藏在山川大河中的自然风光呈现在大众面前，如诗如画的美景、慢节奏的生活和松弛感也引发了无数网友的共鸣。

随着阿勒泰的出圈，也带火了当地的旅游业，相关数据显示，仅5月13日至19日一周，阿勒泰地区接待游客105.02万人次，同比增长70.07%。客运量大涨的同时，当地的货运数据如何呢？ 

据数字货运平台运满满大数据显示， 2024年5月1日-5月30日，阿勒泰地区的收货量同比去年增长72%，环比上月增涨32%。5月份阿勒泰收货量最大的货物类型是有机肥、配件零件、工程机械、建材、机械设备，发货量最大的货物是稻谷麦子、石材、废金属、金属工业原料、煤炭。

阿勒泰地区位于新疆北部，是典型的冷凉农业区域，水土光热资源良好，适宜粮食及饲草作物生长。其中，被誉为阿勒泰粮仓的吉木乃县土地光热资源充足，盛产春小麦。今年3月吉木乃农业对外开放合作试验区正式成立，是农业农村部认定的首批农业对外开放合作试验区之一。

 不仅农业资源较为丰富，阿勒泰地区在能源和矿产的发展上也有着得天独厚的优势。相关资料显示，阿勒泰是世界三大有色金属成矿带之一，成矿地质条件优越，矿产资源丰富。近年来更是大力推进硅基、锂基全产业链发展，努力将阿勒泰打造成全疆优质石英资源保障基地、能源电子新材料生产基地。 

近期，有不少热心网友晒出了自己总结的阿勒泰旅游线路。与此同时，当地文旅部门也积极发声，表示正在规划新的旅游线路。

与客运线路相对应的，近期阿勒泰地区热门的公路货运线路也正式出炉。运满满大数据显示，5月1日-5月30日，运往阿勒泰地区最热门的货运线路为乌鲁木齐-阿勒泰、昌吉-阿勒泰、阿勒泰-阿勒泰、伊犁-阿勒泰、塔城-阿勒泰。从位置来看，主要集中于新疆中部和北部。

(责编：乔业琼、吕骞)
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