人民网北京6月5日电 （记者夏晓伦）专家表示，顺应新一轮科技和产业革命，数字技术这项由区块链、云计算、大数据等组合而成的有机整体正在成为新质生产力的内核，其塑造的一系列基础平台与产业应用构建起了新质生产力的发展经纬。

近年来，诸多专精特新“小巨人”企业瞄准行业赛道，创新多领域数字技术应用，以丰富的实践成果照亮被禁锢的传统行业模式，交出了一份亮眼的“数字答卷”。

5月30日，区块链与数据要素产业园——趣链科技产业园在浙江省杭州市滨江区正式开园。在产业园的新展厅，现场工作人员介绍：“坚持技术自研和应用创新是一家科技企业的立身之本，目前共申请了专利近1000件，并且长期保持研发投入成本占比超过60%。企业自主研发了区块链3.0全栈全生态能力体系，核心技术产品包括联盟区块链平台Hyperchain、区块链数据协作平台BitXMesh，开源跨链技术平台BitXHub，以及区块链服务平台BlocFace，涵盖国产自主可控的底层技术能力、开箱即用的运维及研发能力、开放互联的跨链能力、高效的数据共享和隐私计算能力及全方位的数据安全防护能力。”

在创新应用方面，趣链科技还推出智慧城市、数字金融、数字法治、数字能源、数字“双碳”及智能制造等场景。趣链科技创始人兼首席执行官李伟表示，今年将在数据要素应用研发方面进一步发力。企业参与杭州市滨江区“三数一链”建设，目前已支持打造了浙江省市监区块链数据产权融资平台。

如果说开辟新赛道是趣链科技在共性中寻找个性，推动新质生产力精准布局，那么企业同样注重在个性中总结共性，加强多方行业协作，推动新型生产关系加快形成。

李伟还表示，人才在科技工作中发挥着至关重要的作用， “‘任尔东西南北风’的笃定从容、‘吾将上下而求索’的朝气勇毅、‘起而行之’的稳步实干，都是我从身边的同路人身上感受到的力量。这些力量成为推动企业发展、促进行业革新、推动时代进步的核心。”

“下一步，企业将以产业园区为重要载体，精准引进及培育顶级人才团队，支持内部创业孵化项目计划，持续营造创新氛围，为数据驱动的时代提供强有力的人才支撑和智力支持。”李伟说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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