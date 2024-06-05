新华社北京6月5日电（记者叶昊鸣）记者5日从中国物流与采购联合会获悉，5月份我国电商物流指数为113.9点，环比回升0.7点。

电商物流总业务量指数连续上涨。5月份，电商物流总业务量指数为129.8点，比上月回升2.1点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，东部地区提升幅度最大，中部地区超过全国平均水平。

农村电商物流业务量指数继续上升。5月份，农村电商物流业务量指数为129.7点，比上月回升1.8点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，西部地区提升幅度最大，中部地区超过全国平均水平。

物流时效指数稳步提升，履约率、实载率和满意率指数连续回升。5月份，物流时效指数为101.9点，比上月回升0.7点，连续三个月回升。履约率、实载率、满意率分别回升0.9、0.2和0.4点，电商物流市场继续保持量增质升的良好局面。

5月份，我国电商物流供求两端继续保持良好运行态势。从需求端看，“五一”假期期间，户外运动、旅行装备、外卖餐饮等旅行相关电商消费快速增长。此外，随着“6·18”年中网购促销活动临近，各大主流电商平台提前预热，促进电商业务量攀升。在需求加速增长的背景下，电商物流企业不断通过资源整合、科学规划、新技术应用、数字化改造等方式，提升供给能力和运行效率，成本指数下降到2023年同期水平。

总体来看，5月份我国电商物流延续稳步向好态势，电商物流总指数创近6年新高。后期随着居民耐用消费品置换政策落地实施，网络购物活动继续处于活跃态势，电商物流需求将保持平稳增长。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经