原标题：中国煤炭科工：把遵规守纪刻于心践于行 推动党纪学习教育走深走实

党纪学习教育开展以来，中国煤炭科工集团有限公司（以下简称中国煤炭科工）党委把开展党纪学习教育作为重要政治任务，走在前、作表率，统领全级次党组织紧扣学习重点、拓展学习形式、强化警示教育，带领全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，推动全系统党纪学习教育见行见效，为企业高质量发展营造干事创业良好政治生态。

紧跟部署，高位谋划，全面启动

中国煤炭科工党委第一时间召开党委常委会、专题部署会议，全面启动部署党纪学习教育。及时印发《集团公司党委关于开展党纪学习教育的通知》，制定重点任务清单，梳理8个方面15项重点任务，引导各级党组织“按图施工”、逐项落实。党委书记深入基层讲授专题党课，要求各级党组织要切实提高政治站位，聚焦主题主线，深刻认识开展党纪学习教育的重要意义，准确把握党纪学习教育的总体要求和核心内容，确保党纪学习教育取得实实在在的成效。

聚焦重点，先学一步，学深一层

中国煤炭科工党委已组织理论中心组学习3次、读书班2次，以原文领读、专家辅导等形式深入开展党纪学习教育。截至目前，36家二级党组织、520家基层党总支、党支部分别以中心组学习、读书班、解读培训、警示教育、纪律党课等方式，以“学党纪”为主线，以学《条例》为重点，将纪律教育和党性教育、廉洁文化教育有机贯通，融入日常、抓在经常，努力做到学纪正心、知纪正德、明纪正风、守纪正行。

北京华宇党委采用专题读书集中学+邀请专家辅导学相结合的方式，召开党委理论中心组学习，原原本本学习了《条例》，邀请专家以《深刻领悟从严治党新要求 增强以党的自我革命 引领遵守党纪的行动自觉》为题，向党员干部作党纪专题培训，班子成员逐章逐条学习《条例》，并结合学习体会和工作分工进行了深入的交流研讨。

煤科院党委召开党委理论学习中心组（扩大）学习会议暨党纪学习教育读书班，党委书记讲授《全面加强党的纪律建设，为企业高质量发展提供坚强纪律保障》纪律党课，领导班子成员原文逐章领学条例，要求党员领导干部学党纪、知党纪、明党纪、守党纪，做到明纪法、正作风、守底线，切实将学习成效转化为推动公司高质量发展的强大动能。

西安研究院党委召开党纪学习教育工作部署会，要求全体党员干部要把握目标任务，原原本本、逐条逐章学习《条例》，准确把握“六项纪律”的主旨要义和规定要求。各基层党支部充分运用读书班、报告会、专题党课、“三会一课”、主题党日活动等形式，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

拓展形式，学用结合，强化实效

中国煤炭科工党委所属党组织丰富形式、拓展方式，以专题党课讲活党纪知识，把典型案例作为“活教材”，将《条例》具体条款解读与实际工作、与身边案例深度结合，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

沈阳设计院党委组织党员干部到辽宁省保密教育基地进行警示教育，开展以“贯彻落实保密法，你我都是护密人”为主题的保密知识宣讲活动，召开2024年第二次党委理论中心组(扩大)学习会议，围绕加强党的政治纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展进行了深入研讨。

武汉设计院党委创新学纪守纪模式，深入开展党纪学习教育，先后组织参观中国共产党第五次全国代表大会旧址、黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念馆以及施洋烈士陵园，深刻感悟党的初心和使命，严格要求自己，严守党纪规矩，忠诚履职尽责。各基层党支部以《条例》等为学习蓝本，组织观看警示教育片，绷紧纪法之弦，坚守初心本色。

太原研究院党委组织党委委员、纪委委员、以及各单位党政负责人共计50余人赴山西省党风廉政教育基地开展理论中心组读书班现场学习，以“牢记初心使命，以案明纪促学”为主题，通过剖析式学习，引导党员干部自觉把遵规守纪内化于心、外化于行。

天地王坡党委组织多层级、全方位动员部署行动，通过理论学习、剖析典型、参观警示教育基地等多种教育形式，多措并举掀起党纪学习教育热潮。各基层党组织把开展党纪学习教育与落实上级党委重大决策部署结合起来，与巩固拓展主题教育成果结合起来，与抓好2024年度重点工作结合起来，统筹安排、互相促进，以作风建设、纪律建设的新成效，推动各项工作落到实处。

纪律严明，是我们党的光荣传统和独特优势，更是企业高质量发展的力量所在。中国煤炭科工党委将把开展党纪学习教育作为当前一项重要政治任务抓紧抓实，锚定目标、压实责任、强化督导，引领保障企业高质量发展，为建设具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业提供坚强纪律保障。

(责编：曹淼、杨迪)

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