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走进全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头山东港口集团日照港

传统港口 智慧转型

本报记者 肖家鑫 李 蕊
2024年06月06日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为日照港全自动化集装箱码头。
　　山东港口集团日照港供图

　　海面上，一艘艘远洋货轮进港靠泊，繁忙有序；堆场上，无人驾驶集装箱卡车往来穿梭，井井有条；高高耸立的远控岸桥，稳稳地将集装箱从货轮上抓起，再精准地码放在集装箱卡车上……走进山东港口集团日照港石臼港区，映入眼帘的是这样的景象。

　　5月22日，习近平总书记在日照港考察时强调，日照港“将传统港口改造升级为现代化港口，不仅货物吞吐量跻身全国前列，还积累了通过传统产业改造升级发展新质生产力的经验，值得肯定”。

　　放眼“最年轻”的5亿吨级港口、全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头日照港，吊臂挥动，集卡穿梭，却鲜有人影。在自动化远控中心，码头的情形在大屏幕上清晰可见，岸桥司机苏醒正在进行远程操作，岸桥随即按指令作业。

　　几年前，改造升级前的日照港，却是另一番景象：作为典型的传统散杂货码头，岸桥司机要在距地面40多米高的狭窄驾驶舱里工作，透过脚下玻璃观察、操作吊索。“夏天热，冬天冷，还有一定危险。”苏醒回忆道。得益于全自动化集装箱码头的建设，苏醒告别了狭小的驾驶舱，如今可以在空调房里远程操作。

　　站在大屏幕前，日照港集装箱分公司IT部经理马龙涛补充介绍：“港口推动码头数字化转型升级，打造了智能管控系统，也就是码头的‘智慧大脑’，可以远程监控、操作岸桥作业。”

　　改造升级并非易事，日照港曾经面临着抉择：世界上已有的全自动化集装箱码头，堆场几乎都是垂直于海岸线，一头连接海端，一头连接陆端，两个区域互不干扰，由高速轨道吊往来穿梭、运送货物。“这样的设计固然安全高效。但像日照港这样的传统码头，集装箱堆场布局平行于海岸线，如果推倒重建，要花费数十亿元，成本太高；如果另辟蹊径，又没有现成的经验和样板可参考，难度很大。”日照港集装箱分公司自动化远控中心主任刘志鹏道出当时的两难。

　　如何抉择？“必须因地制宜，走自主创新之路。”刘志鹏介绍，“日照港最后决定依据传统码头特点，用创新解决难题，蹚出一条传统码头改造升级新路子。”

　　日照港采用顺岸开放式布局，各种车辆均可出入堆场，路况和环境更为复杂，无法像垂直布局那样利用堆场隔出互不干扰的区域。如何用好无人集卡，实现远程驾驶、车路协同，就成了关键。为此，团队长期驻扎在现场找问题、想办法，一遍遍模拟、计算，最终成功利用5G、北斗导航等技术，提升了无人集卡应对复杂情况的能力，解决了传统码头自动化升级的主要难题。

　　“‘智慧大脑’助力自动化轨道吊作业，现在1个人就能承担以前7个人的工作量。装卸效率最高达到每小时37自然箱，相较人工堆场作业，效率提升60%以上。”马龙涛介绍，“国内还有许多传统港口，也有改造升级的需求。日照港的经验，可以作为有益的参考借鉴。”

　　回望日照港，海天辽阔，货轮往来，一派繁忙景象。2023年日照港货物吞吐量近6亿吨，成绩亮眼；因地制宜，通过传统产业改造升级发展新质生产力，日照港还在继续探索。

　　（本报记者赵政参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月06日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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