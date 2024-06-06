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重庆打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽

现代化建设迈出坚实步伐（推动高质量发展·权威发布）

本报记者 李增辉 王欣悦
2024年06月06日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月5日上午，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，重庆市有关负责同志介绍了相关情况。

　　“习近平总书记高度重视重庆发展，2016年、2019年两次到重庆考察。今年4月，习近平总书记再次到重庆考察，要求重庆奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽，在发挥‘三个作用’上展现更大作为，不断谱写中国式现代化重庆篇章。重庆深入贯彻落实习近平总书记系列重要指示精神，着力推动高质量发展、创造高品质生活、促进高效能治理。”重庆市委副书记、市长胡衡华说。

　　2023年，重庆地区生产总值超3万亿元，同比增长6.1%。今年一季度，重庆地区生产总值同比增长6.2%，经济社会发展开局良好、回升向好，现代化新重庆建设迈出坚实步伐。

　　推动高质量发展，加快构建现代化产业体系

　　胡衡华介绍，重庆作为制造重镇，拥有全部31个制造业大类，坚持工业立市、制造强市不动摇，加快构建现代化产业体系。

　　重庆坚定不移走高质量发展之路，因地制宜发展新质生产力。智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造、先进材料正加快成长为万亿元级产业集群。2023年，重庆汽车产量超过230万辆，其中新能源汽车产量50万辆。全球每生产3台笔记本电脑就有1台是“重庆造”。现代生产性服务业赋能先进制造，西部金融中心集聚1800多家金融机构，软件和信息服务业形成“满天繁星”的发展态势，从业人员两年增加近15万、总量达到36.9万，主营业务收入突破3600亿元。

　　区域协作、开放发展拓展新空间。川渝贸易往来去年超过8700亿元，成渝地区双城经济圈建设取得积极进展；西部陆海新通道通达123个国家和地区的514个港口，越来越多的重庆产品跨越山海、走向世界。

　　创造高品质生活，持续增进民生福祉

　　统筹新型城镇化和乡村全面振兴。“重庆是大城市带大农村，我们将增强主城都市区带动作用，以区县城和中心镇为重要载体全面推进新型城镇化，精准发力推进乡村全面振兴，持续增进民生福祉。”胡衡华说。结合推进乡村全面振兴，重庆建设100个巴渝和美乡村，目前已经有164个村落入选中国传统村落。

　　统筹高质量发展和高水平保护，构建城乡大美格局。漫步重庆城区，两江四岸治理提升带来的新变化尽收眼底，700多公里山城步道串起山与水、人与城，200多个口袋公园点缀城市边角；行走广袤乡间，巴渝和美乡村的新风貌跃然眼前，涪陵榨菜、奉节脐橙、潼南柠檬、巫山脆李等“土特产”富了农民的口袋。

　　作为长江上游最大的临江城市，重庆将强化“上游意识”、担起“上游责任”，统筹推进治水、治气、治土、治废、治塑等环境治理，实施绿色低碳转型行动，筑牢长江上游重要生态屏障，守护好一江碧水、两岸青山。长江干流重庆段水质连续7年保持为优，空气质量优良天数连续4年在325天以上，长江十年禁渔3年来监测到的鱼类增加了1倍多。

　　促进高效能治理，健全城市综合治理体制机制

　　数字重庆建设让管理和服务直达基层，新生儿上户口、市民办社保、企业开办等事项实现网上办，全天候城市运行安全保障体系加快构建，遇到地灾等突发事件，信息直报市级指挥中心、指令直达基层网格员。通过打造“一件事一次办”数字化应用，将原先需要来回跑、多次办的事项变为了“一键登录、一次办成”。目前，“一件事一次办”上线超过80个主题套餐，覆盖新生儿出生、企业开办等90%以上涉民生和企业服务的高频事项，推动行政服务效能得到显著提升。

　　践行人民城市理念，努力让城市发展处处见“人”、城市治理服务于“人”。在城市交通上，坚持公交优先、行人优先，大力发展公共交通，累计建成城市轨道13条、538公里，“量身定制”接驳公交线592条、小巷公交线58条、敬老公交线23条。在城市更新上，坚持“四增三减”的治理思路，即增公共空间、增交通配套、增市政设施、增公共绿地，减人口密度、减建筑高度、减开发强度。这几年，重庆累计改造老旧小区7200多个，完善“一老一幼”等社区服务设施8900多处，加装电梯5500多部。

　　政府治理效能提升，推动营商环境持续改善。通过“渝快办”数字政务平台，2800多项政务服务事项80%以上可以“一网通办”。同时，重庆为上万家企业配备了8000多名服务专员，“点对点”解决企业的难题。重庆累计设立外商投资经营主体超过7200家，在渝世界500强企业达到319家，各类经营主体活力不断增强。

　　“我们将健全城市综合治理体制机制，构建城市运行和治理智能中枢，加快推进治理数字化，全面提升城市安全保障能力，努力在人民城市建设上探索新经验。”胡衡华说。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月06日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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